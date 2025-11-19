Από 10 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myΘέρμανση για αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα όπου μπορείς να συγκρίνεις τιμές να να αλλάξεις πάροχο ρεύματος και φυσικού αερίου , ενημερώνει τα νοικοκυριά για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026.

Συγκεκριμένα εξηγεί:

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Πως γίνεται η αίτηση

Πως υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης

Πότε θα καταβληθεί το ποσό

Τις προθεσμίες

Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης;

Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όλα τα άτομα, άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, είναι σε διάσταση ή διαζευγμένα.

Για ζευγάρια, δικαιούχος είναι ο σύζυγος ή το άτομο που υποβάλλει τη φορολογική δήλωση, ή ένας από τους δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο και τα 24.000 ευρώ για έγγαμο (αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ (προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο).

Επίσης, για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια:

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή άτομα σε διάσταση και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους, άτομα με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Περιγραφή Εισόδημα μέχρι: Περιουσιακά στοιχεία μέχρι: Άγαμος 16.000€ 200.000€ Έγγαμος/Σύμφωνο συμβίωσης 24.000 + 5.000/τέκνο 260.000€ + 40.000/τέκνο Μονογονεϊκή 29.000€ + 5.000€/τέκνο 260.000€ + 40.000/τέκνο

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα θέρμανσης;

Το επίδομα θέρμανσης αφορά τα εξής καύσιμα:

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Βιομάζα (πέλετ)

Θερμική ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα

Η επιδότηση θα δοθεί για την αγορά καυσίμου από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης θα δοθεί επιδότηση για αγορές από 15 Οκτωβρίου, όποτε ξεκίνησε και η διάθεση του.

Εξαίρεση αποτελούν τα καυσόξυλα, τα οποία τα νοικοκυριά μπορούν να τα έχουν αγοράσει από την 1η Ιουνίου του 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Κάθε δικαιούχος, μπορεί να λάβει το επίδομα για ΈΝΑ είδους καύσιμο.





Πως γίνεται η αίτηση για επίδομα θέρμανσης;

Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με τα εξής βήματα:

Μπες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση Επίλεξε αν μένεις σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης) Επίλεξε αν είσαι ιδιοκτήτης ή ένοικος και συμπλήρωσε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης) Επίλεξε το είδος θέρμανσης για το οποίο θέλεις να λάβεις επιδότηση Συμπλήρωσε τον Αριθμό παροχής ρεύματος (θα τον βρεις στον λογαριασμό του ρεύματος σου) Επίλεξε οικισμό (Αν στην λίστα των οικισμών δεν βρήκες αυτόν που αντιστοιχεί στην περιοχή σου επικοινώνησε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο 1521) Συμπλήρωσε τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας σου Συμπλήρωσε τον αριθμό λογαριασμού IBAN στο myAADE μέσω της πλατφόρμας Μητρώο & Επικοινωνία

⚠️Προσοχή: Μπορεί να γίνει αίτηση μόνο για την κύρια κατοικία.

Υπολογισμός επιδόματος θέρμανσης

Ο υπολογισμός του ύψους του επιδόματος γίνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της περιοχής κατοικίας και την την αναγκαία κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση.

Χρησιμοποιούνται ειδικοί συντελεστές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής και τα αρχικά ποσά ανάλογα με το είδος καυσίμου. Όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής, τόσο μεγαλύτερο θα ειναι και το επίδομα.

Το επίδομα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το αρχικό ποσό με τον συντελεστή της περιοχής.

Όλοι οι δικαιούχοι ξεκινάνε με τα εξής αρχικά ποσά:

380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια.

360 ευρώ για βιομάζα (πέλετ).

350 ευρώ για θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλα.

325 ευρώ για φυσικό αέριο.

300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο ή υγραέριο.

Το ποσό του επιδόματος αυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Δηλαδή το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο:

Ύψος επιδόματος = αρχικό ποσό * Συντελεστή * 0,2 ανά τέκνο

Το συνολικό ποσό επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ και μεγαλύτερο από 800 ευρώ.

Μπορεί ωστόσο να φτάσει τα 1.000 ή τα 1.200 ευρώ, με κάποιες προσαυξήσεις σε περιοχές με σκληρότερο κλίμα.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που ζει στη Φλώρινα (που αναμένεται να έχει βαρύ Χειμώνα), με συντελεστή καιρικών συνθηκών 1,8 υπολογίζει το επίδομα ως εξής:

Καύσιμο Αρχικό ποσό Συντελεστής Προσαύξηση 20% / τέκνο Ύψος επιδόματος Ηλεκτρική ενέργεια 380€ 1,8 0,4 957,6€ Βιομάζα (πέλετ) 360€ 1,8 0,4 907,2€ Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλα 350€ 1,8 0,4 882€ Φυσικό αέριο 325€ 1,8 0,4 819€ Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο ή υγραέριο 300€ 1,8 0,4 756€

Ενώ στην Ανάληψη Ηρακλείου Κρήτης, όπου το κλίμα είναι πιο ζεστό και ο συντελεστής καιρικών συνθηκών είναι 0,19 το επίδομα υπολογίζεται ως εξής:

Καύσιμο Αρχικό ποσό Συντελεστής Προσαύξηση 20% / τέκνο Ύψος επιδόματος Ηλεκτρική ενέργεια 380€ 0,19 0,4 101,08€ Βιομάζα (πέλετ) 360€ 0,19 0,4 95,76€ Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλα 350€ 0,19 0,4 93,1€ Φυσικό αέριο 325€ 0,19 0,4 86,45€ Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο ή υγραέριο 300€ 0,19 0,4 79,8€

Επομένως, στην Ανάληψη Κρήτης, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς το ύψος του επιδόματος δε μπορεί να είναι μικρότερο από 100€.

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα;

Το επίδομα θέρμανσης φέτος θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. Οι δικαιούχοι θα λάβουν εντός του Δεκεμβρίου προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις έως και τις 30 Μαΐου.

Συγκεκριμένα:

Όσοι δικαιούχοι πήραν επίδομα θέρμανσης και το περασμένο έτος, θα λάβουν την προκαταβολή ύψους 60% έως 23 Δεκεμβρίου του 2025.

ύψους Όσοι κάνουν αίτηση για πρώτη φορά, θα λάβουν προκαταβολή ύψους 50%.

Οι υπόλοιπες δόσεις θα κατατεθούν μέχρι και 29 Μαΐου του 2026 λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, για τα καυσόξυλα και το πέλετ επιδοτούνται αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Ιουνίου του 2025 έως και 31 Μαρτίου του 2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026.

Για τα καύσιμα ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, υπάρχει δυνατότητα καταβολής επιπλέον δόσεων έως την 31η Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα:

Για την ηλεκτρική ενέργεια, η επιπλέον δόση αφορά λογαριασμούς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πληρωμή.

Για το φυσικό αέριο και τη θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η επιπλέον δόση αφορά παραστατικά εκδοθέντα έως την 30η Ιουνίου 2026.

Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80€. Το επίδομα που δεν μπορεί να ξεπερνάει το μισό του συνολικού κόστους των καυσίμων που αγοράστηκαν, ενώ το ποσό που θα δοθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100€.

⚠️Προσοχή: Αν δεν αγοραστούν αρκετά καύσιμα, τότε θα κατατεθεί μόνο την προκαταβολή του επιδόματος.

Τι πρέπει να κάνω για να λάβω το επίδομα;

Για να λάβουν τα νοικοκυριά το επίδομα θέρμανσης, εκτός από το να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει να αποδεικνύει και τη δαπάνη.

Για τα καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας θα χρειαστεί να καταχωρήσουν τις αποδείξεις από την αγορά των καυσίμων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ».

Συγκεκριμένα θα χρειαστεί να καταχωρήσουν τα παρακάτω στοιχεία:

Τον αριθμό της απόδειξης αγοράς

Το ποσό της συναλλαγής

Τον ΑΦΜ της επιχείρησης που πούλησε τα καύσιμα

Το όνομα της επιχείρησης που πούλησε τα καύσιμα

Εάν οι δαπάνες θέρμανσης γίνονται μέσω κοινοχρήστων, χρειάζεται επιπλέον να καταχωρήσουν:

Τον αριθμό της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή τον αριθμό ειδοποιητηρίου πληρωμής (αν δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόδειξη εξόφλησης).

Τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του υπεύθυνου της πολυκατοικίας ή της εταιρίας διαχείρισης.

Το ποσό που αναλογεί στο μερίδιο του δικαιούχου.

Για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα χρειαστεί να καταχωρήσει ο έμπορος καυσίμων το παραστατικό, ενώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα τους στείλουν απευθείας οι αρμόδιες αρχές (ΔΕΔΔΗΕ) στην ΑΑΔΕ.

Αυτό που έχει σημασία σε κάθε περίπτωση είναι να καταστεί σαφής η περίοδος κατανάλωσης.

Ποια είναι η προθεσμία καταχώρησης των παραστατικών;

Για αγορά καυσίμων με κατανάλωση από 1η Οκτωβρίου 2025 έως και 31η Μαρτίου 2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2026, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2026 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2026.