Η Νικολέτα Αναγνωστοπούλου, Investment Manager στην Interamerican αναλύει τους κύριους κινδύνους που επηρεάζουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Interamerican, το οποίο δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον. Σημαντικότεροι κίνδυνοι θεωρούνται οι εξελίξεις του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, αλλά και η πορεία των επιτοκίων. Ως αντίβαρο, η εταιρεία εφαρμόζει αποτελεσματική διαχείριση και διατηρεί ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Παράλληλα, η Interamerican ενσωματώνει παράγοντες ESG, ακολουθώντας τους φιλόδοξους στόχους του Ομίλου Achmea για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερου χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων και μετοχών μέχρι το 2040.

Ποιοι κύριοι κίνδυνοι θεωρείτε ότι επηρεάζουν περισσότερο το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο αυτήν τη στιγμή, και ποιες ενέργειες αντιστάθμισης εφαρμόζετε;

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιό μας συνδέονται με το ευρύτερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα: τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα με την Κίνα, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα με τους συνεχιζόμενους πολέμους αλλά και την αδυναμία εκλογής σταθερής κυβέρνησης σε πολλές χώρες της υφηλίου. Παράλληλα, η πορεία των επιτοκίων και οι σχετικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών καθώς και η διατήρηση ή η επιβράδυνση της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες αγορές επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα.

Το χαρτοφυλάκιο της Interamerican είναι αρκετά καλά διαφοροποιημένο, με χρεόγραφα διαβαθμισμένου επιπέδου κινδύνου και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η διαφοροποίηση αυτή σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων που λαμβάνει σημαντικά υπόψη της τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών μας υποχρεώσεων, μας εξασφαλίζει την απαραίτητη προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις των αγορών.

Πώς επηρεάζει το τρέχον διεθνές περιβάλλον την αναμενόμενη επενδυτική απόδοση της εταιρείας σας;

Όπως ήδη ανέφερα, το τρέχον διεθνές περιβάλλον επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν συνολικά το χρηματοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα και διατηρεί σταθερή πορεία ανάκαμψης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλους τους διεθνείς οίκους και αποτελεί θετικό παράγοντα για το χαρτοφυλάκιό μας.

Μια ενδεχόμενη σημαντική διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές μετά την παρατεταμένη άνοδο ή μια απότομη μείωση των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοσή μας. Ωστόσο, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου αλλά και η αντιστάθμιση του κινδύνου από την αντιστροφή κίνηση των ασφαλιστικών μας υποχρεώσεων λόγω των καμπυλών, μας βοηθά να περιορίζουμε την πιθανότητα αρνητικών συνέπειων.

Ποια είναι η τρέχουσα στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, και πώς διαφοροποιείται αυτή μεταξύ των κλάδων Ζωής και Γενικών;

Η τρέχουσα στρατηγική κατανομή των περιουσιακών μας στοιχείων είναι κοινή: επενδύουμε κυρίως σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών κρατικών και εταιρικών ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών χρεογράφων. Σε μικρότερο βαθμό επενδύουμε σε ξένες και ελληνικές μετοχές είτε απευθείας είτε μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ETFs.

Ταυτόχρονα, έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας επενδύσεις σε ακίνητα, private equity αλλά και προθεσμιακές καταθέσεις. Οι μοναδικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλάδων Ζωής, Γενικών έχουν να κάνουν με τη μεσοσταθμισμένη διάρκεια, η οποία φυσικά είναι σημαντικά μικρότερη στις Γενικές αλλά και με βάση τις στρατηγικές μας αποφάσεις. Συγκεκριμένα, η επέκτασή μας στη Ρουμανία με την Anytime συνοδεύεται και από ανάλογες επενδύσεις σε ομόλογα της χώρας.

Πώς ενσωματώνονται οι παράμετροι ESG (Environmental, Social, Governance) στην επενδυτική στρατηγική σας, και ποιες συγκεκριμένες επενδυτικές επιλογές έχετε κάνει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή (“Green Transition”);

H Interamerican, ως μέλος του διεθνούς Ομίλου Achmea έχει ενστερνιστεί τους φιλόδοξους στόχους του σχετικά με το κλίμα. Αυτό περιλαμβάνει την επίτευξη ουδέτερων κλιματικά λειτουργιών μέχρι το 2030 και κλιματικά ουδέτερο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων και μετοχών μέχρι το 2040. Για ολόκληρο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ο στόχος είναι για το 2050. Δέσμευσή μας είναι να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους.

Παράλληλα η Interamerican ενσωματώνει στις διαδικασίες της ESG παράγοντες υιοθετώντας μια υπεύθυνη επενδυτική πολιτική και βάζοντας προτεραιότητα επενδύσεις που δημιουργούν θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την πραγματική αξία των υπεύθυνων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό μας κατά 50% μέχρι το 2030 και κατά 100% μέχρι το 2050. Τέλος, έχουμε ήδη επενδύσει σε «πράσινα ομόλογα», εξετάζουμε την τοποθέτησή μας σε projects που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και έχουμε εδώ και χρόνια εφαρμόσει τη χρήση συγκεκριμένης λίστας, η οποία ανανεώνεται συνεχώς, με εκδότες και χώρες που εξαιρούνται από τις επενδυτικές μας επιλογές.

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας (π.χ. Big Data, ΑΙ) στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου;

Η επενδυτική ομάδα της Interamerican χρησιμοποιεί σύγχρονες πλατφόρμες στις οποίες υπάρχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις αγορές, τις οικονομικές εξελίξεις και τις θεμελιώδεις αναλύσεις που το τελευταίο διάστημα έχουν εξελιχθεί σημαντικά με τη χρήση του ΑΙ. Το ίδιο ισχύει σχετικά και με τους ESG indicators.

Παράλληλα, έχουμε περιορισμένη έκθεση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο του οποίου η διαχείριση βασίζεται αποκλειστικά σε ΑΙ. Η τοποθέτηση αυτή λειτουργεί πειραματικά, ως πιλότος, ώστε να αξιολογήσουμε συστηματικά τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία τέτοιων λύσεων στη συνολική μας επενδυτική στρατηγική.