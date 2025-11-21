Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής και δράσης, από την ίδρυσή του το 1925 έως σήμερα. Η μεγάλη γιορτή του ΕΕΑ θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής. Στο πλαίσιο της φετινής επετείου «100 Χρόνια Ε.Ε.Α. Τιμώντας το Παρελθόν, Δημιουργώντας το Μέλλον» θα παρουσιαστεί ιστορικό ντοκιμαντέρ.

Η συμβολή του ΕΕΑ στην ανάπτυξη του επιχειρείν είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το επιμελητήριο έχει αποτελέσει ισχυρό πόλο διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης για τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες όλα αυτά τα χρόνια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτικών αρχηγών, θεσμικών εκπροσώπων, προσωπικοτήτων της επιχειρηματικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής ζωής και εκατοντάδων επαγγελματιών της ιδιωτικής ασφάλισης.