Επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 703 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της έκδοσης ομολόγων ολοκλήρωσε ο όμιλος Howden. Η κίνηση αυτή αποτελεί επέκταση προηγούμενης δανειακής σύμβασης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης και των μελλοντικών επενδύσεων του ομίλου.

Ειδικότερα ο όμιλος πραγματοποίησε με επιτυχία την έκδοση συμπληρωματικών ομολόγων (add-on) ύψους 690 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στα υπάρχοντα Κύρια Ομόλογα (Senior Notes) ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 8,125% και λήξη το 2032, σε μια ιδιωτική προσφορά που διεξήχθη σύμφωνα με τον Κανόνα 144A και τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»). Τα πρόσθετα ομόλογα εκδόθηκαν στο 101,875% για ακαθάριστα έσοδα περίπου 703 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Τα έσοδα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για επενδύσεις σε μελλοντική ανάπτυξη. Τα πρόσθετα ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν στην Επίσημη Λίστα του Διεθνούς Χρηματιστηρίου (The International Stock Exchange).

Σχόλιο Διοίκησης & Αξιολογήσεις Ο Mark Craig, Διευθυντής Επενδύσεων του Ομίλου της Howden, σχολίασε: «Είμαι ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα και την ισχυρή υποστήριξη από τις κεφαλαιαγορές. Αυτή η επιτυχημένη συναλλαγή ακολουθεί την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης τον Φεβρουάριο του 2024. Λάβαμε ισχυρή ζήτηση και τιμολογήσαμε την προσφορά πάνω από την ονομαστική αξία (above par), επωφελούμενοι από τη συνεχή εμπιστοσύνη των πιστωτικών επενδυτών στις διαρκείς επιδόσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της Howden». Οι αξιολογήσεις της Howden B2 Stable (Moody’s) και B Stable (S&P) επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Ιανουάριο του 2026 ως μέρος αυτής της συναλλαγής. Η Howden επωφελείται επίσης από ένα μακροπρόθεσμο προφίλ λήξης ομολόγων χωρίς ουσιαστικές απαιτήσεις αναχρηματοδότησης έως το 2030.

