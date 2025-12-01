Η Anytime αφοσιωμένη στο να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων, λανσάρει τα νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με τα νέα αυτά προγράμματα, δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να προστατεύσουν την επιχείρησή τους γνωρίζοντας πως η ηρεμία και η σιγουριά απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις είναι αδιαπραγμάτευτη ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Ταυτόχρονα, ο νόμος 5116/2024, που από την 1η Ιουνίου 2025 καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση για φυσικές καταστροφές σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των €500.000 , ενισχύει αυτή την ανάγκη, θέτοντας σαφή πλαίσια προστασίας.

Τα τρία νέα προγράμματα ξεκινούν από την υποχρεωτική κάλυψη που ορίζει ο νόμος και διευρύνουν σταδιακά την προστασία, προσθέτοντας ολοκληρωμένη ασφάλιση για φυσικά φαινόμενα και επιπλέον σημαντικούς κινδύνους, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια για την επιχείρηση.

Με τον τρόπο αυτό, η Anytime καθιερώνει την παρουσία της και στην online ασφάλιση επιχειρήσεων, ξεπερνώντας την απλή κάλυψη των βασικών αναγκών που προκύπτουν από μια φυσική καταστροφή και εστιάζοντας παράλληλα σε καθημερινούς κινδύνους. Από βραχυκυκλώματα και ζημιές στον εξοπλισμό, μέχρι την προστασία εμπορευμάτων και εγκαταστάσεων σε εξωτερικούς χώρους, η Anytime προσφέρει απλές λύσεις που διασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχείρησης.

Όπως δηλώνει και ο κ. Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Head of Anytime Greece, «Η νομοθεσία για την ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι μια ευκαιρία για ουσιαστική προστασία… και η Anytime αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και προσφέροντας στον επιχειρηματία ηρεμία και σιγουριά κάθε μέρα.»

Η Anytime με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία και την απλοποίηση της διαδικασίας ασφάλισης, προσφέρει πλέον απλές και προσιτές λύσεις προστασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ασφάλιση γίνεται εύκολη, διαφανής και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες κάθε επαγγελματία.