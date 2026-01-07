Κάθε στιγμή μετράει. Έιδικά όταν νιώθεις ασφαλής. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, η Anytime, το Νο 1 direct insurance brand στην Έλλάδα, αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε την ασφάλιση, κάνοντάς την πιο απλή, πιο έξυπνη και πιο κοντά στη ζωή μας. Με αξίες όπως η καινοτομία, η ακεραιότητα, η ομαδικότητα και ο σεβασμός προς τους ανθρώπους, προσφέρει λύσεις που δεν καλύπτουν απλώς ανάγκες, αλλά δίνουν αισιοδοξία, ελευθερία και περισσότερα χαμόγελα κάθε μέρα.

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Ασφάλεια σε κάθε διαδρομή ακόμη και στα απρόβλεπτα

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα καιρικά φαινόμενα αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Η Anytime παραμένει ένα βήμα μπροστά, αναβαθμίζοντας τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και εντάσσοντας νέες κα- λύψεις για φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το νέο υποχρεωτικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει ο Μπάμπης Μπαμπίλης, Tribe Leader Customer Centric Interactions & Head of Anytime Greece: «Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των φυσικών φαινομένων μάς κάνει όλους να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει ασφάλεια. Στην Anytime φροντίζουμε, ώστε κάθε οδηγός να νιώθει σιγουριά, ό,τι κι αν φέρει η διαδρομή του».

Στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις που κινούν την Ελλάδα

Η Anytime στηρίζει όσους δημιουργούν. Με νέα προγράμματα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι η μόνη που φέρνει την online ασφάλιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνει τη σιγουριά να προστατεύουν ό,τι έχτισαν και να συνεχίζουν με ασφάλεια, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Με το πρωτοποριακό σύστημα ΎΑ- ΝΤΑΣ, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Έθνικό Αστεροσκοπείο, αξιολογεί την ευπάθεια κάθε γεωγραφικής περιοχής και προσαρμόζει την τιμολόγηση ανάλογα με τον τοπικό κίνδυνο, προσφέροντας δίκαιες, προσιτές και ουσιαστικές λύσεις για κάθε επιχείρηση, προσαρμόζοντας την τιμολόγηση ανάλογα με το risk assessment των κινδύνων.

Περισσότερα από μια ασφάλεια

Για την Anytime, η ασφάλιση είναι κάτι πολύ περισσότερο από κάλυψη. Έίναι ο τρόπος να νιώθεις σιγουριά, να κάνεις σχέδια και να ζεις τη ζωή σου με περισσότερη ελευθερία κάθε στιγμή.