Η λέξη «απαλλαγή» ή αλλιώς «εκπιπτόμενο ποσό» είναι γνωστές στους περισσότερους από την ασφάλιση μικτής κάλυψης στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

της Κατερίνας Χαραλαμπίδου*

Όταν μιλάμε για ασφάλιση υγείας όμως εφαρμόζεται στα έξοδα που προκύπτουν προς αποζημίωση από τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι απαλλαγή είναι το ποσό που αφορά την δική μας συμμετοχή στις δαπάνες νοσηλείας μας, δηλαδή τα χρήματα που υποχρεούμαστε να πληρώσουμε εμείς.

Λογικά θα αναρωτιέστε… «γιατί να πληρώνουμε εμείς; Ας πληρώνει τα πάντα το πρόγραμμα υγείας μας! Γι’ αυτό δεν το πληρώνουμε;».

Ο βασικός λόγος που οι περισσότεροι επιλέγουν να πάρουν ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα με απαλλαγή είναι ότι μειώνει το κόστος του συμβολαίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή μας τόσο πιο οικονομικό είναι το πρόγραμμά μας.

Άλλοι λόγοι επίσης είναι αν έχουμε ενεργό κάποιο άλλο συμβόλαιο, είτε ομαδικό από την εργασία μας είτε κάποιο συμπληρωματικό πρόγραμμα με μικρά κεφάλαια κάλυψης. Σε αυτή την περίπτωση αυτά λειτουργούν συνεργατικά και κάποιο ή ολόκληρο το ποσό της απαλλαγής μας καλύπτεται από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, αν έχουμε ενεργό τον δημόσιο φορέα μας, τότε έστω και ένα ποσό θα έρθει να καλυφθεί μειώνοντας ή εξαλείφοντας το ποσό της δικής μας συμμετοχής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε πλέον, είναι να δώσουμε τον ΑΜΚΑ μας στο νοσοκομείο.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όμως, πριν επιλέξουμε το ιδανικό πρόγραμμα υγείας για εμάς, είναι το πως και πότε εφαρμόζει η ασφαλιστική μας εταιρία την απαλλαγή αυτή.

Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

Η απαλλαγή εφαρμόζεται ανά περίπτωση ανά ασφαλισμένο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που μπαίνουμε στο νοσοκομείο για διαφορετικό λόγο (ή για τον ίδιο με διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών), το επιλεγμένο ποσό απαλλαγής εφαρμόζεται ξανά. Η απαλλαγή εφαρμόζεται ετησίως ανά ασφαλισμένο. Άρα αν μπούμε μία φορά και εξαντλήσουμε την απαλλαγή μας, μετά το πρόγραμμα λειτουργεί σαν να μην έχουμε καθόλου απαλλαγή, και αυτό μέχρι την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου μας. Αυτό εφαρμόζεται στον κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά, σε περίπτωση οικογενειακού συμβολαίου υγείας (με εξαρτώμενα). Η απαλλαγή εφαρμόζεται ετησίως ανά οικογένεια. Αυτή είναι και η πιο συμφέρουσα περίπτωση, καθώς αν κάποιος από την οικογένειά μας κάνει μία νοσηλεία και εξαντλήσει την απαλλαγή τότε όλοι οι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα χωρίς να εκταμιευτεί ξανά απαλλαγή – πάντα μέχρι την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου.

Κάτι που έχει σημασία να αναφερθεί επίσης, είναι ότι στις περιπτώσεις που γίνεται μίας ημέρας χειρουργείο, τα λεγόμενα one day surgery (ODS), δηλαδή δεν διανυκτερεύουμε στο νοσοκομείο, αναλόγως την ασφαλιστική που έχουμε επιλέξει μπορεί να συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

Η απαλλαγή μας εφαρμόζεται 100%, δηλαδή την πληρώνουμε όλη Η απαλλαγή μας εφαρμόζεται κατά 50%, δηλαδή πληρώνουμε την μισή Η απαλλαγή μας δεν εφαρμόζεται καθόλου, δηλαδή δεν πληρώνουμε τίποτα. Μπαίνουμε το πρωί, πραγματοποιούμε την επέμβασή μίας ημέρας και αποχωρούμε χωρίς να πληρώσουμε.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον έχουμε ενεργό δημόσιο φορέα ασφάλισης, έχουμε το δικαίωμα να δηλώσουμε στο λογιστήριο του νοσοκομείου τον ΑΜΚΑ μας και να ζητήσουμε να συμψηφιστεί αυτόματα, το ποσό που πληρώνει ο ΕΟΠΥ για την περίπτωση εισαγωγής μας, με το ποσό της απαλλαγής που έχουμε επιλέξει στο πρόγραμμα υγείας μας.

Σε αυτή την περίπτωση εμείς οφείλουμε να πληρώσουμε μόνο την διαφορά που προκύπτει στο νοσοκομείο.

Όπως γίνεται κατανοητό, είναι σκόπιμο πριν αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, να ρωτήσουμε πως αυτό εφαρμόζει την απαλλαγή του.

*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αποφοίτησε το 2003 από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, καθώς και πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών Γνφώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση.