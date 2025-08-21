Οι ερευνητές του Υπουργείου Ασφαλίσεων της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ κατηγόρησαν την περασμένη εβδομάδα έναν άνδρα ότι διέπραξε απάτη με προγράμματα ασφάλισης ταξιδιών αποσπώντας σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια και επιχειρώντας να αποκομίσει επιπλέον 887.500 δολάρια την περίοδο 2020 -2024.

Ο Michael Gerard Renna, 50 ετών, από το Clayton, κοντά στο Ράλεϊ, αντιμετωπίζει 26 κατηγορίες για ασφαλιστική απάτη, 18 κατηγορίες για απόκτηση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και 10 κατηγορίες για απόπειρα απόκτησης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Ασφαλίσεων Mike Causey.

Ο Renna φέρεται να παραποίησε ιατρικά έγγραφα και να αλλοίωσε στοιχεία ταυτότητας, καταστάσεις πιστωτικών καρτών και πληροφορίες πτήσεων, τις οποίες υπέβαλε μαζί με αιτήσεις αποζημίωσης για ταξιδιωτικές απώλειες. Συνελήφθη την και κρατείτο με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων στη φυλακή της κομητείας Johnston.

Το Υπουργείο Ασφαλίσεων της Βόρειας Καρολίνας δεν αποκάλυψε τα ονόματα των ασφαλιστικών εταιρειών ταξιδιών που εξαπατήθηκαν, ούτε τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε το σχέδιο απάτης.