Μεγάλη πτώση, που ξεπερνά το 50% καταγράφουν οι αποζημιώσεις που δίνει κάθε χρόνο το Επικουρικό Κεφάλαιο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε ατύχημα με ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Μέσα σε μία πενταετία οι αποζημιώσεις έπεσαν από τα 20,3 εκατ. το 2020 σε 8,2 εκατ. το 2025.

Οι αποζημιώσεις από άγνωστα οχήματα κυμαίνονται από 1,8 εκατ. ευρώ μέχρι 2,6 εκατ. ευρώ μέσα στην ίδια περίοδο, εκτός από το 2021 που φτάνουν τα 6,6 εκατ. ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια ο φορέας έχει εξυγιανθεί, ενώ έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και τα ανασφάλιστα οχήματα.