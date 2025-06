Share on Facebook

Την περασμένη Τετάρτη, 11 Ιουνίου, στη λίμνη της Βουλιαγμένης το Ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SA, της μοναδικής Ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά σε μεγάλους επιχειρηματικούς & βιομηχανικούς κινδύνους, γιόρτασε 30 χρόνια παρουσίας και δραστηριότητας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

30 χρόνια δίπλα στις Ελληνικές επιχειρήσεις, στους συνεργάτες της, Μεσίτες Ασφαλειών και τους υπαλλήλους της που όπως μάθαμε στο συνέδριο, δύσκολα αντικαθιστά καθώς με αρκετούς από αυτούς, έχουν πορευθεί παρέα για αρκετά χρόνια και έχουν αντιμετωπίσει μαζί κάθε πρόκληση, κάθε δύσκολη στιγμή. (όπως το παράδειγμα της Μαρίας Δουράτσου, Chief Financial Officer, η οποία εργάζεται στην εταιρεία from day one, έχοντας μια παράλληλη καριέρα 30 ετών!)

Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια η εταιρεία «μεγάλωσε» ενσωματώνοντας στην ευθύνη της όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης προσφέροντας στον όμιλο

περισσότερα από 800 εκατ. ασφάλιστρα και

200 εκατ. ευρώ σε κέρδη,

αποζημιώνοντας παράλληλα ασφαλισμένους με το ποσό των 200 εκατ. ευρώ.

Νούμερα ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αποτέλεσμα της σταθερής ανοδικής πορείας που είχε η εταιρεία τα τελευταία 30 χρόνια η οποία συνδυαζόταν διαχρονικά με κερδοφόρα αποτελέσματα (28 από τα 30 χρόνια).

Μια πορεία που διέγραψε ο Θεόδωρος Κοκκάλας, ως ο πρώτος Managing Director της HDI – τότε λεγόταν GERLING – στην Ελλάδα, συντήρησε και αύξησε μεθοδικά και με ιδιαίτερη επιτυχία ο Νότης Βαγιακάκος για τα επόμενα 20 χρόνια και που τη τελευταία διετία, έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου.

Μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει ασφαλιστικές ανάγκες των κορυφαίων Ελληνικών, Ισραηλινών, Τουρκικών, Κυπριακών & Βαλκανικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως έργα υποδομής, αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, μαρίνες και βαριά βιομηχανία παρέχοντας λύσεις και know how ενός ομίλου (TALANX) ο οποίος ξεπερνά τα 50 δις ευρώ σε ασφάλιστρα (η HDI διαχειρίζεται 10 δις ασφάλιστρα) και έχει ένα δίκτυο 175 χωρών εστιάζοντας στην κατανόηση της κάθε τοπικής αγοράς.

Το όραμα του κ. Σεμερτζόγλου;

Η εταιρεία να συνεχίσει να ευημερεί φτάνοντας το στόχο των 100 εκατ. ευρώ σε ασφάλιστρα με την αντίστοιχη σημαντική κερδοφορία. Με σχέδιο η εταιρεία να εισάγει στα προϊόντα της νέες γραμμές παραγωγής και να προσφέρει νέες λύσεις και νέα digital εργαλεία.

Παρόν στο συνέδριο ήταν και στελέχη από τα κεντρικά του ομίλου με τον David Hullin, Member of the managment board of HDI Global SA, να επισκέπτεται τη χώρα μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (ήταν και πέρσι στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του κ. Βαγιακάκου) νκαι α δηλώνει προς τους καλεσμένους ότι η σχέση που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κάτι παραπάνω από απλά επαγγελματική κάθε φορά που εκδίδετε ένα συμβόλαιο η εταιρεία εμπιστεύεται τον Μεσίτη συνεργάτης της εμπιστευόμαστε, ενώ κάθε φορά που καταβάλετε μια αποζημίωση, η εταιρεία επιβεβαιώνει προς όλους αυτή την εμπιστοσύνη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τόσο οι πρώην Managing Directors της εταιρείας Θεόδωρος Κοκκάλας & Νότης Βαγιακάκος, όσο και εκπρόσωποι από την Γερμανική Πρεσβεία, το Ελληνικό-Γερμανικό Επιμελητήριο, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων όπως και η πλειοψηφία των μεγαλύτερων γραφείων Μεσιτών Ασφαλίσεων της χώρας που είναι και οι βασικοί συνεργάτες της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια.