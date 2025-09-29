Δύο βραβεία για λογαριασμό της Mega Brokers, για την πρώτη θέση σε χαρτοφυλάκιο και τη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής, παρέλαβε ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβεύσεων της Syndea που έγιναν στη Βιέννη.

Οι διακρίσεις απονεμήθηκαν στον κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου από τον πρόεδρο της syndea κ. Κώστα Καραμανλή.

Όπως αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της mega Brokers με την syndea και το Συνεταιριστικό Κίνημα τον συνδέουν δεσμοί 40 ετών. “Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, κ. Κ. καραμανλή, τον Αντιπρόεδρο, κ. Αλέκο Κοντό αλλά και τόν Δ/ ντα σύμβουλο φίλο, κ. Δ. Ζορμπά για την πολυετή συνεργασία μας”.







