Υπέρ των μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων, ανάμεσα στις οποίες και οι Kraft, Mondelez, Coca-Cola, αποφάσισε δικαστήριο στις ΗΠΑ σε αγωγή 19χρονου που τις κατηγορούσε ότι σχεδίασαν επιβλαβή “υπερ-επεξεργασμένα” τρόφιμα εθιστικά για τα παιδιά.

Η Ομοσπονδιακή Δικαστής Mia Perez στη Φιλαδέλφεια έκανε δεκτό το αίτημα των εταιρειών για απόρριψη της αγωγής, αφού έκρινε ότι ο ενάγων, ο 19χρονος Bryce Martinez, δεν κατάφερε να συνδέσει συγκεκριμένα προϊόντα τροφίμων με τον διαβήτη τύπου 2 και τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος από τα οποία πάσχει. Ο Martinez, κάτοικος Φιλαδέλφειας, δήλωσε ότι διαγνώστηκε με τις ασθένειες στην ηλικία των 16 ετών, έπειτα από κατανάλωση προϊόντων των εταιρειών.

Η αγωγή θεωρήθηκε ως υπόθεση-δοκιμή, καθώς κατηγορούσε τις εταιρείες ότι χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές που κάποτε χρησιμοποίησε η καπνοβιομηχανία για να εθίσει συνειδητά τους Αμερικανούς σε δημοφιλή προϊόντα τροφίμων παρά τους κινδύνους για την υγεία. Αν και ο ορισμός των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων παραμένει υπό συζήτηση, οι ερευνητές θεωρούν ότι περιλαμβάνει πολλά συσκευασμένα σνακ, γλυκά και αναψυκτικά που παρασκευάζονται με ουσίες εκχυλισμένες από ολόκληρα τρόφιμα ή συνθετικά παραγόμενες.

Η Perez σημείωσε ότι η αγωγή ανέφερε περισσότερες από 100 μάρκες τροφίμων, αλλά ο Martinez δεν κατονόμασε συγκεκριμένα προϊόντα ως αιτίες των ασθενειών του.

Εκπρόσωποι της Kraft Heinz (παραγωγού των Kraft Mac & Cheese και της κέτσαπ Heinz), της Mondelez (παραγωγού των μπισκότων Oreo και των κράκερ Ritz) και της Coca-Cola δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Stacy Papadopoulos, γενική νομική σύμβουλος της Consumer Brands Association, μιας βιομηχανικής ένωσης που εκπροσωπεί παραγωγούς τροφίμων και ποτών, δήλωσε ότι η αγωγή δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε κατατεθεί.

«Η κατηγοριοποίηση των τροφίμων ως ανθυγιεινά απλώς επειδή είναι επεξεργασμένα παραπλανεί τους καταναλωτές και επιδεινώνει τις ανισότητες υγείας», είπε. Ο Mike Morgan, δικηγόρος του Martinez, δήλωσε ότι εξετάζουν τις επόμενες νομικές κινήσεις.

«Τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εθιστική φύση αυτών των προϊόντων είναι ισχυρά, και παραμένουμε βέβαιοι για την ουσία της υπόθεσής μας», είπε ο Morgan.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν δεχθεί αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Robert F. Kennedy Jr. δήλωσε τον Μάιο ότι η «κεντρική προτεραιότητα» των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας και του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων θα είναι η μελέτη των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, της ζάχαρης και των πρόσθετων τροφίμων.

Τον ίδιο μήνα, μια επιτροπή με επικεφαλής τον Kennedy δημοσίευσε μια έκθεση που ανέφερε ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα, οι χημικές ουσίες, το άγχος και η υπερβολική χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων ενδέχεται να αποτελούν παράγοντες πίσω από τις χρόνιες ασθένειες στα αμερικανικά παιδιά.

Η αγωγή του Martinez ισχυριζόταν ότι οι εταιρείες τροφίμων γνώριζαν εδώ και χρόνια πως τα προϊόντα τους είναι επιβλαβή και τα σχεδίαζαν εσκεμμένα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εθιστικά. Κατηγορούσε επίσης ότι ακολουθούν το ίδιο «εγχειρίδιο τσιγάρων» όπως οι καπνοβιομηχανίες Philip Morris και R.J. Reynolds, οι οποίες για ένα διάστημα ήταν ιδιοκτήτριες των εταιρειών που εξελίχθηκαν σε Kraft Heinz και Mondelez.

Πηγή: reuters