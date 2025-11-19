Μεγάλη αύξηση, που φτάνει σχεδόν το διπλάσιο, καταγράφουν οι αποζημιώσεις που δίνονται μέσα από τα ασφαλιστήρια οχημάτων για αστική ευθύνη και άλλες καλύψεις μέσα σε μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το στατιστικό τμήμα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος από το 2015 στο 2024 οι συνολικές αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για υλικές ζημιές, κλοπές, ατυχήματα, ευθύνες προς τρίτους κ.οκ. εκτοξεύονται από τα 342.970.917 στα 604.579.557 ευρώ.

Η αύξηση του πληθωρισμού, το αυξημένο κόστος σε συνεργεία και ανταλλακτικά, το κόστος που συνεπάγεται η νέας τεχνολογία στα οχήματα (αισθητήρες, κάμερες), η αύξηση νομικών αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και ιατρικά έξοδα και το μεγαλύτερο εργατικό κόστος έχουν συμβάλει προς την εξέλιξη αυτή.

Εξαιρετικά μεγάλη άνοδο έχει και ο δείκτης στις υλικές ζημιές που έχει σκαρφαλώσει μέσα στην ίδια περίοδο αναφοράς από το 44,37% στο 93,85%, καθώς και ο δείκτης αστικής ευθύνης από το 47,01% στο 79,09%.