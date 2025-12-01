Την περίπτωση του Γερμανού κολυμβητή που έχασε τη ζωή του αφού τραυματίστηκε θανάσιμα από προπέλα σκάφους που εκτελούσε θαλάσσια σπορ σε μη επιτρεπόμενη περιοχή δημοσιοποίησε η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “Σολων”, καθώς εκδόθηκε η απόφαση για αποζημίωση 1,65 εκατ. ευρώ των συγγενών του και απαλλάχτηκε ταυτόχρονα η ασφαλιστική καθώς δεν ενημερώθηκε για το ατύχημα όπως οριζόταν από το συμβόλαιο εντός τριών ημερών αλλά μετά από 4 μήνες.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εξειδικευμένη νομική ιστοσελίδα:

Αποκλειστικά υπαίτιος του θανάσιμου τραυματισμού του κολυμβητή, Γερμανού Υπηκόου, κρίθηκε ο χειριστής του επαγγελματικού του σκάφους, διατηρώντας επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ο οποίος επέβαινε στο σκάφος και έσυρε θαλάσσιο έλκηθρο με τρεις δακτυλίους στους οποίους επέβαιναν αντίστοιχα τρία άτομα εκτελώντας το θαλάσσιο σπορ «fly fish», σε απόσταση περί τα 100 μέτρα από την ακτή, που μειωνόταν και στα 80 με 70 μέτρα ανάλογα με τους ελιγμούς που πραγματοποιούσε, ήτοι σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, στην οποία με βάση τον κανονισμό 121/1999 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς πρέπει να εκτελείται το ανωτέρω θαλάσσιο σπορ, όπως και όλα τα σπορ που εκτελούνται από ταχύπλοα σκάφη που ρυμουλκούν αντικείμενα επιφάνειας. Ειδικότερα, ως χειριστής του σκάφους του, κινήθηκε με αυτό ανεπίτρεπτα εκτός της θεσμοθετημένης περιοχής για την εκτέλεση θαλάσσιων σπορ, πραγματοποίησε ελιγμούς ρυμουλκώντας θαλάσσιο έλκηθρο με επιβαίνοντα τρία άτομα, σε περιοχή λουομένων, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί τον κολυμβητή, ο οποίος κολυμπούσε σε θαλάσσιο χώρο που επιτρεπόταν η κολύμβηση, και να πλήξει αυτόν με την προπέλα του σκάφους προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα των μαλακών μορίων και σπλάχνων, του θώρακα και της κοιλίας, εκ των οποίων προκλήθηκε αιμορραγία με συνέπεια να αποβιώσει λόγω αιμορραγικής καταπληξίας.

Ο ηλικίας 48 ετών θανών στο ένδικο δυστύχημα, ήταν παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με την πρώτη ενάγουσα, με την οποία απέκτησε τις ενάγουσες δύο κόρες, ενώ από τον προηγούμενο γάμο του είχε αποκτήσει τον τέταρτο ενάγοντα. Όλοι οι ενάγοντες αλλά και η ενήλικη κόρη που είχε αποκτήσει η πρώτη ενάγουσα από προηγούμενη σχέση της κατοικούσαν κατά το χρόνο του ατυχήματος στο ίδιο σπίτι στην Γερμανία. Τα έξοδα διατροφής και σπουδών όλων των ανωτέρω κάλυπτε ο θανών, ο οποίος ως ιατρός ορθοπεδικός διατηρούσε μεγάλο ιατρικό κέντρο στην ίδια πόλη. Από την δραστηριότητά του αυτή αποκόμιζε καθαρό ετήσιο εισόδημα ύψους 220.455,90 ευρώ, και μηνιαία 18.371,32 ευρώ, το οποίο διέθετε αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των τέκνων του και της συζύγου του, οι οποίοι δεν εργάζονταν και δεν είχαν περιουσία ή οποιοδήποτε εισόδημα. Ο θανών θα παρείχε τις ιατρικές του υπηρεσίες μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας του και θα κάλυπτε τα έξοδα διαβίωσης, ανατροφής και σπουδών της συζύγου του και των τέκνων του

Επιδικάστηκαν για Στέρηση διατροφής με εφάπαξ καταβολή της αποζημίωσης λόγω σπουδαίου λόγου:

α) στην πρώτη ενάγουσα σύζυγό του το ποσό των 6.153,41 ευρώ μηνιαίως από το θάνατό του στις 23/7/2007 μέχρι 13/7/2024.

β) στην τρίτη ενάγουσα θυγατέρα του το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως από 23/7/2007 έως 23/9/2010 οπότε θα ολοκλήρωνε την μέση εκπαίδευσή της και το ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως από 1/10/2010 έως 1/10/2016 κατά το οποίο θα ολοκλήρωνε τις σπουδές της σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

γ) στον τέταρτο ενάγοντα υιό του από προηγούμενο γάμο του το ποσό των 3.026,20 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 23/7/2007 έως 31/9/2010 που θα διαρκούσαν οι σπουδές του.

Συνολικά επιδικαζόμενα ποσά εις βάρος του εναγομένου: α) στην πρώτη ενάγουσα 1.337.700,87 ευρώ (12.137,73 + 267,50 + 70.000 + 6.153,41 χ 12 χ 17 έτη: 1.255.295,64), β) στην τρίτη ενάγουσα 157.600 ευρώ (600 ευρώ χ 12 μήνες χ 3 έτη + 1.000 ευρώ χ 12 μήνες χ έξι έτη + 70.000 ευρώ), και γ) στον τρίτο ενάγοντα 157.759,80 ευρώ (3.026,20 χ 29 μήνες + 70.000 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Απαράδεκτη η Κλήση ως προς τη δεύτερη Ενάγουσα λόγω Ενηλικίωσής της,

καθώς μετά την ενηλικίωσή της κατέστη ικανή να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό της όνομα, ενώ είχε ήδη παύσει η αντιπροσωπευτική εξουσία της νομίμου αντιπροσώπου της μητέρας της.

Παραβίαση Συμβατικής Υποχρέωσης του Λήπτη της Σύμβασης Θαλάσσιας Ασφάλισης για Επαγγελματικούς Λόγους

να αναγγείλει στον ασφαλιστή εντός τριών (3) ημερών την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Απαλλαγή του Ασφαλιστή προς καταβολή του ασφαλίσματος στον λήπτη της ασφάλισης

Απορριπτέα η παρεμπίπτουσα αγωγή του λήπτη της ασφάλισης κατά του ασφαλιστή

Η παρεμπιπτόντως εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία κατήρτισε με τον παρεμπιπτόντως ενάγοντα σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης ενός σκάφους, τριών τζετ σκι και δυο θαλάσσιων ποδηλάτων, της κυριότητας του, ήτοι σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης για επαγγελματικούς λόγους. Στους γενικούς όρους της μεταξύ τους σύμβασης έγκυρα συμπεριλήφθηκε το άρθρο 7, τους οποίους και αποδέχθηκε ο εναγόμενος. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αυτός ως ασφαλιζόμενος υποχρεούται «με ποινή την πλήρη και οριστική απώλεια κάθε σχετικού δικαιώματός του, να αναγγείλει εγγράφως κάθε ατύχημα στην εταιρία μέσα σε τρεις ημέρες από το χρόνο που συνέβη τούτο». Ωστόσο ο εναγόμενος δεν τήρησε την εν λόγω συμβατική υποχρέωσή του και ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρία με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας στις 15-11-2007, και αφού προηγουμένως η παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική εταιρία είχε ενημερωθεί από τους δικηγόρους των εναγόντων, ήτοι μετά την πάροδο σχεδόν τεσσάρων μηνών από το ένδικο ατύχημα. Ενόψει αυτών, η εκ μέρους του παρεμπιπτόντως ενάγοντα παραβίαση της εκ του άρθρου 7 των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (συμβατικής) υποχρέωσής του, ήτοι της ειδοποίησης της ασφαλιστικής εταιρίας περί της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου μέσα σε τρεις ημέρες από το χρόνο της επέλευσής του, απαλλάσσει την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία των ίδιων συμβατικών υποχρεώσεων, και συνεπώς παρεμπιπτόντως ενάγων απώλεσε το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης.