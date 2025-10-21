Οι παραπλανητικές ειδήσεις τα λεγόμενα fake news έχουν εξαπλωθεί και γίνονται viral με τέτοιες ταχύτητες που πλέον αποτελούν ξεκάθαρα υβριδική απειλή ενάντια στην δημόσια υγεία. Με στόχο να μην τα αφήσει αναπάντητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δημιουργεί ειδικό γραφείο που θα τα εντοπίζει, θα τα προβάλει και θα δίνει την επιστημονικά εμπεριστατωμένη απάντηση, ενώ παράλληλα θα στέλνει ενημερωτικό δελτίο κάθε βδομάδα για να ξεχωρίσει την ήρα από το στάχυ.

της Αλεξίας Σβώλου

Ήρθε η ώρα ο εθνικός οργανισμός δημόσιας υγείας ΕΟΔΥ, να πει «αρκετά» σε όλους αυτούς τους σκοτεινούς τύπους που διακινούν παραπλανητικές ειδήσεις για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό με στόχους πολύ πιο σκοτεινούς από αυτά που αναφέρονται στις ειδήσεις….

