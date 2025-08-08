Όταν σκεφτόμαστε την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας, συνήθως μας έρχεται στο μυαλό η υποχρεωτική κάλυψη για αστική ευθύνη. Ωστόσο, καθώς οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές στη χώρα μας, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε και προστασία από πλημμύρες και πυρκαγιές για να είμαστε ήσυχοι και ασφαλείς.

(Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από το blog της ERGO)

Ας δούμε τι καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας, ποιες αλλαγές έρχονται σύντομα και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πλήρη κάλυψη για το αυτοκίνητό μας.

Τι ισχύει σήμερα;

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική για όλους μας, αφού ο νόμος απαιτεί να καλύπτουμε την αστική ευθύνη, δηλαδή να μπορούμε να αποζημιώσουμε τρίτους για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, στην περίπτωση που προκαλέσουμε κάποιο ατύχημα. Αν, όμως, το όχημά μας μείνει ανασφάλιστο, τότε είναι εντελώς ακάλυπτο, ακόμα και για μεγάλες ζημιές — και επιπλέον κινδυνεύουμε και από την επιβολή προστίμου. Μέχρι πρόσφατα, η προστασία από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρα ή δασική πυρκαγιά ήταν προαιρετικές. Αυτό, όμως, αλλάζει.

Τι αλλάζει;

Από 1η Ιουνίου 2025, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, θα κληθούν να είναι ασφαλισμένα για δασική πυρκαγιά και πλημμύρα. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει και για όλα τα οχήματα που βρίσκονται σε διοικητική ακινησία.

Τα οχήματα που δεν θα είναι ασφαλισμένα σε περίπτωση ζημιάς, εξαιρούνται από οποιαδήποτε σχετική κρατική αρωγή.

Ας προετοιμαστούμε και ας προσαρμόσουμε έγκαιρα τα ασφαλιστήριά μας.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί και μια ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι το αυτοκίνητό μας είναι πλήρως προστατευμένο απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που όλο και αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση. Η κάλυψη για φυσικές καταστροφές δεν είναι απλώς μια νέα υποχρέωση είναι μια ασπίδα προστασίας. Εξασφαλίζει ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν θα μείνουμε χωρίς στήριξη.

Γιατί η ασφάλιση δεν είναι απλώς μια τυπική ενέργεια – είναι ένα σημαντικό βήμα πρόληψης.

Η πρόληψη σώζει

Το ότι έχουμε ασφάλιση, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσέχουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι, σε κακοκαιρίες αποφεύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους, περιοχές με κατολισθήσεις και μένουμε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας ενημερώνει εγκαίρως – ας την ακούμε και ας ακολουθούμε τις οδηγίες της.

Η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές είναι πια ανάγκη για το μέλλον, και η ERGO Ασφαλιστική βρίσκεται δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία του οχήματός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ERGO Ασφαλιστικής στο www.ergohellas.gr ή να επικοινωνήσετε με έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργάτη της εταιρείας ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε το πρόγραμμα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.