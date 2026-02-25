Η ασφάλιση πιστώσεων βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αβεβαιότητα και ανάγκη προστασίας από τον κίνδυνο μη πληρωμής, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένες λύσεις. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, υποστηριζόμενη από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την τεχνολογική εξέλιξη.



Γρηγόρης Σταματόπουλος, Atradius Greece, Deputy Managing Director (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am, Γενάρης 2026)

Τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον

Ψηφιακός μετασχηματισμός : Αξιοποίηση τεχνολογιών όπως Τεχνητή Νοημοσύνη και Machine Learning για ακριβείς αξιολογήσεις κινδύνου και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

: Αξιοποίηση τεχνολογιών όπως Τεχνητή Νοημοσύνη και Machine Learning για ακριβείς αξιολογήσεις κινδύνου και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές : Περιοχές όπως η Ασία–Ειρηνικός θα αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης, με αυξημένη ζήτηση από ΜΜΕ και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

: Περιοχές όπως η Ασία–Ειρηνικός θα αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης, με αυξημένη ζήτηση από ΜΜΕ και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Επενδύσεις σε λύσεις που προσφέρουν ευελιξία και ταχύτητα, μειώνοντας τον χρόνο απόφασης και βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη.

Το στρατηγικό όραμα της Atradius

Η Atradius βλέπει την επόμενη πενταετία ως περίοδο ευκαιριών και καινοτομίας. Στόχος μας είναι να ηγηθούμε της ψηφιακής μετάβασης στον κλάδο, προσφέροντας στους πελάτες μας λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Τεχνολογική υπεροχή : Επενδύουμε σε AI και big data για εξατομικευμένες αξιολογήσεις και γρήγορη λήψη αποφάσεων.

: Επενδύουμε σε AI και big data για εξατομικευμένες αξιολογήσεις και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Οικοσύστημα συνεργασιών : Δημιουργούμε πλατφόρμες και APIs που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την εμπειρία χρήστη.

: Δημιουργούμε πλατφόρμες και APIs που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την εμπειρία χρήστη. Σταθερή οικονομική βάση: Με ισχυρούς δείκτες φερεγγυότητας και κερδοφορίας, διασφαλίζουμε την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μας.

Η Atradius δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, τις καθορίζει. Με όραμα και στρατηγική, προετοιμάζουμε το μέλλον της ασφάλισης πιστώσεων, προσφέροντας στους πελάτες μας την ασφάλεια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν με σιγουριά σε ένα αβέβαιο πολιτικά και οικονομικά περιβάλλον.