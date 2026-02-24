Ως καταχρηστικό και άκυρο έκρινε ο Άρειος Πάγος τον ασφαλιστικό όρο που εξαιρεί τις συγγενείς παθήσεις από την κάλυψη συμβολαίου υγείας σε συγκεκριμένη περίπτωση που ο ασφαλισμένος είχε προσφύγει δικαστικά. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναίρεσης ασφαλιστικής εταιρείας, επικυρώνοντας την κρίση του Εφετείου που δικαίωσε ασφαλισμένο ο οποίος ζητούσε να αποζημιωθεί για έξοδα νοσηλείας που αφορούσαν την πάθηση της αρτηριοφλεβώδης δυσπλασίας, μια πάθηση την οποία η εταιρεία αρνήθηκε να καλύψει επικαλούμενη τη σχετική εξαίρεση.

Έτσι με την οριστική επικύρωση της απόφασης, η εταιρεία υποχρεούται πλέον να καταβάλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 157.310,35 ευρώ, νομιμοτόκως, για τις δαπάνες νοσηλείας του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, ο επίμαχος όρος διαταράσσει τη συμβατική ισορροπία και περιορίζει τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ματαιώνεται ο ίδιος ο σκοπός της σύμβασης. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει ότι οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να στερούνται τα δικαιώματά τους μέσω γενικών εξαιρέσεων που ακυρώνουν την ουσία της παρεχόμενης προστασίας, θέτοντας φραγμό σε πρακτικές που αφήνουν τους πολίτες εκτεθειμένους σε κρίσιμες στιγμές για την υγεία τους.