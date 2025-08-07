Προφανώς αυτό το θέμα ενδιαφέρει κυρίως όσους σχετίζονται με την οργάνωση εκδηλώσεων, μικρών μεσαίων ή μεγάλων.

Εκδηλώσεις όπως συναυλίες ή θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα ή αγώνες, εκθέσεις, συνέδρια ή εταιρικές εκδηλώσεις ή ακόμα και οργάνωση γάμων, χοροεσπερίδων και ότι άλλο βάζει ο ανθρώπινος νους .

της Κατερίνας Χαραλαμπίδου

Η ασφαλιστική κάλυψη αυτή έρχεται να αποζημιώσει τους διοργανωτές μίας εκδήλωσης λόγω της ακύρωσης του γεγονότος από τυχαίο και απρόβλεπτο λόγο.

Λόγοι της ακύρωσης θα μπορούσαν να είναι κάποιοι από τους παρακάτω:

Καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης,

Αδυναμία Εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης των κύριων συντελεστών όπως τραγουδιστές, μουσικοί, ομιλητές, αθλητές κτλ,

Απεργίες, Εθνικό πένθος κτλ

Πέραν της βασικής κάλυψης της ακύρωσης εκδήλωσης όμως είναι σημαντικές και οι επεκτάσεις της κάλυψης. Επιπλέον καλύψεις σε αυτό το συμβόλαιο θα μπορούσαν να είναι οι :

Αστική ευθύνη διοργανωτή έναντι τρίτων

Εργοδοτική ευθύνη, πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη

Έξοδα προετοιμασίας της εκδήλωσης

Έξοδα ενημέρωσης εκθετών και συμμετεχόντων

Έξοδα διαφήμισης (καμπάνιες που έχουν προηγηθεί χρονικά)

Απώλεια εσόδων ή απώλεια κερδών

Έξοδα για επανάληψη ειδικών εφέ ή happening λόγω μη πραγματοποίησης τους στο δεδομένο χρόνο.

Έξοδα βιντεοσκόπησης λόγω βλάβης μηχανημάτων ή καταστροφής φιλμ

Χρήματα ή αξιόγραφα κατά την μεταφορά ή κατά την φύλαξη

Έξοδα περιορισμού της ζημιάς

Ταξιδιωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων για προσωπικό ατύχημα, Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, Απώλεια προσωπικών αντικειμένων και Προσωπική ευθύνη

Κάλυψη κατά παντός κινδύνου εξοπλισμού

Προσωπικό ατύχημα προσωπικού

Το κόστος του συμβολαίου εξαρτάται κυρίως από :

το ύψος του προϋπολογισμού της εκδήλωσης,

το είδος της εκδήλωσης (όσο περισσότερο ρίσκο έχει τόσο ακριβότερη η κάλυψη),

από το αν πραγματοποιείται σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο (δηλαδή πχ αν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα) ,

από την διάρκεια της (διαφορετικό κόστος αν πχ διαρκεί μία μέρα ή 3 μέρες),

και φυσικά από τις προαιρετικές καλύψεις που θα συμπληρώσουμε.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει λύση για όλα τα απρόοπτα και το μόνο που έχετε να αποφασίσετε εσείς που διοργανώνετε εκδηλώσεις είναι ποιες καλύψεις είναι απαραίτητες για την δική σας περίπτωσή !

Μιλάμε ασφαλιστικά, επιλέγουμε σωστά!»

*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αποφοίτησε το 2003 από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, καθώς και πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών Γνφώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση. Με διευρυμένη πρόσβαση και άριστη συνεργασία με όλη την ασφαλιστική αγορά δημιούργησε την wedo.insure και μαζί με την άρτια εκπαιδευμένη ομάδα της διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών και προστατεύουν τα όνειρά τους. Άλλωστε στόχος της ιδίας είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, ως ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Πιστεύει ότι το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δείτε εδώ πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική της πορεία.