Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι η πιο γνωστή κατηγορία ασφάλισης καθώς και υποχρεωτική από το νόμο. Παρόλα αυτά, λίγοι γνωρίζουμε ότι για να αποζημιωθούμε σε περίπτωση ζημιάς, πρέπει να είμαστε απολύτως εντάξει και στα υπόλοιπα — όχι μόνο στο ότι έχουμε ενεργό συμβόλαιο!

της Κατερίνας Χαραλαμπίδου*

Ας δούμε μερικά χρήσιμα tips που μπορούν να μας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις!

Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ.

Αν το αυτοκίνητό μας δεν έχει περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ ή έχει κριθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία (και εμείς το κυκλοφορούμε), τότε η ασφαλιστική εταιρία έχει δικαίωμα να αρνηθεί αποζημίωση, ακόμα και αν το συμβόλαιό μας είναι σε ισχύ!

Αυτό ισχύει όχι μόνο για την αστική ευθύνη, αλλά και για όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις του συμβολαίου (π.χ. φωτιά, κλοπή, μερική κλοπή, φυσικά φαινόμενα).

Με τα νέα συστήματα ηλεκτρονικής διασταύρωσης της νέας νομοθεσίας, οι έλεγχοι ΚΤΕΟ γίνονται πλέον αυτόματα και τα τσουχτερά πρόστιμα αποστέλλονται ψηφιακά, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο… να ξεχαστούμε!

Tip: Ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας έγκαιρα — γιατί χωρίς ΚΤΕΟ, μπορεί να μην αποζημιωθούμε ούτε για μικρό ατύχημα.

Επασφάλιστρο Διπλώματος και Ηλικίας.

Αν οδηγεί το αυτοκίνητο μας νέος οδηγός (με δίπλωμα κάτω του 1 έτους ή σε κάποιες εταιρίες κάτω των 2 ετών) ή οδηγός μικρότερος των 23-25 ετών ή μεγαλύτερος των 75 ετών, τότε υποχρεούμαστε να το δηλώσουμε στην ασφαλιστική μας εταιρία και να πληρώσουμε επασφάλιστρο.

Αν δεν το δηλώσουμε και συμβεί ατύχημα με οδηγούς τους παραπάνω, τότε η ασφαλιστική εταιρία μπορεί :

να αρνηθεί την αποζημίωση ή

να ζητήσει πληρωμή του επασφαλίστρου αναδρομικά, πριν προχωρήσει σε αποζημίωση.

Tip: Ενημερώνουμε πάντα τον ασφαλιστή μας για το ποιος οδηγεί πραγματικά το αυτοκίνητο. Ακόμα κι ένα μικρό λάθος μπορεί να μας κοστίσει χιλιάδες ευρώ.

Ανανεωμένο Δίπλωμα Οδήγησης.

Αν το δίπλωμα μας έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί, και συμβεί ατύχημα ενώ οδηγούμε, η ασφαλιστική εταιρία μας θα αποζημιώσει μεν τον τρίτο (το θύμα του ατυχήματος), αλλά στη συνέχεια θα στραφεί κατά του ασφαλισμένου για επανείσπραξη του ποσού.

Tip: Ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης του διπλώματος όπως κάνουμε με το διαβατήριο — το “δεν το είχα δει” μπορεί να μας βάλει σε μεγάλους μπελάδες.

Επίδραση Αλκοόλ ή Ουσιών.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών είναι βασική εξαίρεση κάλυψης όλων των ασφαλιστηρίων.

Αν συμβεί ατύχημα, η εταιρεία θα αποζημιώσει τον τρίτο αλλά στη συνέχεια θα απαιτήσει ολόκληρο το ποσό από τον υπαίτιο οδηγό.

Και το πιο σημαντικό: σε περίπτωση μέθης ή χρήσης ουσιών, η ασφάλεια μας δεν ισχύει ούτε για τις ζημιές του δικού μας αυτοκινήτου, ακόμη κι αν πρόκειται για πλήρη κάλυψη δηλαδή μικτή ασφάλιση (ιδίων ζημιών).

Tip: Ακόμα και μικρή υπέρβαση του ορίου στο αλκοτέστ μπορεί να ακυρώσει την κάλυψή μας.

Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής).

Για να εφαρμοστεί το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.), πρέπει:

να υπάρχει ξεκάθαρη αποδοχή ευθύνης ,

, οι υλικές ζημιές να είναι κάτω από 6.500 € ,

να είναι κάτω από , οι σωματικές βλάβες κάτω από 12.000 € ανά άτομο ,

κάτω από , και η συνολική αποζημίωση κάτω από 30.000 € ανά συμβάν.

Tip: Αν η ζημιά υπερβαίνει αυτά τα όρια ή υπάρχει διαφωνία ευθύνης, η διαδικασία καθυστερεί γιατί περνάει στον παλαιό παραδοσιακό τρόπο (η πληρωμή να γίνει από την εταιρία του υπαίτιου) ή παίρνει την δικαστική οδό.

Ρυμουλκούμενα – Τρέιλερ.

Αν διαθέτουμε τρέιλερ ή ελκόμενο όχημα, χρειάζεται ξεχωριστή άδεια κυκλοφορίας και ξεχωριστό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.



Η σχετική προθεσμία συμμόρφωσης έληξε στις 18/12/2023, επομένως κάθε μη δηλωμένο τρέιλερ θεωρείται ανασφάλιστο όχημα.

Οδική Βοήθεια.

Η κλασική κάλυψη οδικής βοήθειας περιλαμβάνει:

μεταφορά του οχήματος σε έναν προορισμό ανά βλάβη,

ανά βλάβη, μία μόνο μεταφορά ανά περιστατικό ,

, και, σε αρκετά προγράμματα, επίδομα επιστροφής ή διαμονής για τους επιβαίνοντες.

Tip: Δεν καλύπτονται επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις για την ίδια βλάβη, αν το αυτοκίνητο δεν έχει επιδιορθωθεί.

Η ουσία.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου δεν είναι απλώς “να έχουμε συμβόλαιο”.

Είναι να γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Μικρές λεπτομέρειες — όπως ένα ληγμένο δίπλωμα, ένα ΚΤΕΟ που δεν έγινε ή ένα αδήλωτο νέο οδηγό — μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε πλήρη αποζημίωση και… απόρριψη.

Μιλάμε ασφαλιστικά, επιλέγουμε σωστά!»

*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αποφοίτησε το 2003 από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, καθώς και πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών Γνφώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση. Με διευρυμένη πρόσβαση και άριστη συνεργασία με όλη την ασφαλιστική αγορά δημιούργησε την wedo.insure και μαζί με την άρτια εκπαιδευμένη ομάδα της διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών και προστατεύουν τα όνειρά τους. Άλλωστε στόχος της ιδίας είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, ως ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Πιστεύει ότι το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δείτε εδώ πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική της πορεία.