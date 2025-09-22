Τα απρόοπτα στον δρόμο μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, από μικρές φθορές μέχρι σοβαρά ατυχήματα, και κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα προετοιμασμένος.

Και ενώ οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν την ασφάλεια αυτοκινήτου ως μια τυπική νομική υποχρέωση, η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτή, οι επισκευές μπορεί να κοστίσουν ακόμη και χιλιάδες ευρώ.

To Pricefox, η πλατφόρμα όπου μπορείς να βρεις την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου , σύγκρινε πόσο θα κόστιζαν οι επισκευές σε συχνές ζημιές χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα ανέλυσε το κόστος για:

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Θραύση κρυστάλλων

Οδική βοήθεια & αντικατάσταση οχήματος

Ζημιές αερόσακων

Ζημιές στις ζώνες

Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο

1. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Στην Ελλάδα εξακολουθούν να κυκλοφορούν χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα. Αν σε χτυπήσει ένα από αυτά, χωρίς κάλυψη πληρώνεις όλα τα έξοδα μόνος σου.

Τι μπορεί να συμβεί:

Σπασμένος προφυλακτήρας → 80€ – 300€

Σπασμένα φανάρια → 20€ – 60€

Ζημιές σε μηχανικά μέρη → 50€-300€

2. Θραύση Κρυστάλλων

Μικρές ή μεγαλύτερες φθορές στα τζάμια του αυτοκινήτου μπορούν να προκύψουν ξαφνικά, ανεξάρτητα από την αιτία. Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος και τον τύπο του κρυστάλλου, το κόστος αντικατάστασης μπορεί να κυμαίνεται από 100€ έως 700€.

Η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων σε αποζημιώνει για ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου σου καθώς και για τα έξοδα τοποθέτησης με μόλις 20€/χρόνο.

3. Οδική βοήθεια & αντικατάσταση οχήματος

Μένεις στη μέση του δρόμου με βλάβη ή μετά από ατύχημα; Ο γερανός και η ενοικίαση αυτοκινήτου για μερικές μέρες μπορούν να σου κοστίσουν πολύ ακριβά αν δεν έχεις τις απαραίτητες καλύψεις.

Ρυμούλκηση: 35€ – 150€ ανάλογα με την περιοχή και την απόσταση που πρέπει να διανύσει.





35€ – 150€ ανάλογα με την περιοχή και την απόσταση που πρέπει να διανύσει. Ενοικιαζόμενο όχημα: 30€ – 50€ την ημέρα για όσες μέρες χρειαστεί η επισκευή

Αν όμως έχεις κάλυψη οδικής βοήθειας τότε το κόστος μπορείς με μόλις 27€/έτος να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όπου κι αν βρίσκεσαι.

4. Ζημιές στους αερόσακους

Αν ανοίξουν οι αερόσακοι μετά από σύγκρουση, η αντικατάστασή τους είναι πανάκριβη.

Συνήθως και ανάλογα με το όχημα, η αντικατάσταση μπορεί να κοστίσει από 900€ – 3.000€.

5. Ζημιές στις ζώνες

Οι ζώνες ασφαλείας συχνά χρειάζονται αλλαγή μετά από σύγκρουση.Το κόστος αντικατάστασης εξαρτάται από το μοντέλο αυτοκινήτου και το συνεργείο και κυμαίνεται στα 100€ – 250€.

6. Βλάβη λόγω λανθασμένου καυσίμου

Πολλοί οδηγοί έχουν βρεθεί να βάζουν λάθος καύσιμο στο ρεζερβουάρ, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον κινητήρα.

Η αφαίρεση και ο καθαρισμός του ρεζερβουάρ κοστίζει συνήθως από 150€ έως 300€, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις η ζημιά στον κινητήρα μπορεί να ανεβάσει το κόστος ακόμη και πάνω από 1.000€.

Η σωστή ασφάλεια αυτοκινήτου μπορεί να σου γλιτώσει χιλιάδες ευρώ σε περίπτωση ζημιάς.