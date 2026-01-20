Όσοι έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους στην Ελλάδα για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα), μπορούν να λάβουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο στόχος του μέτρου είναι να ενθαρρύνει το99υς ιδιοκτήτες να προστατεύουν τα ακίνητά τους, ενώ παράλληλα να μειώνεται το φορολογικό τους βάρος.

Τι έκπτωση δίνεται

20% μείωση στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 € , εφόσον η ασφάλιση καλύπτει όλη τη χρονιά.

στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως , εφόσον η ασφάλιση καλύπτει όλη τη χρονιά. 10% μείωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 € .

για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των . Αν η ασφάλιση είναι για λιγότερο από έναν χρόνο (αλλά τουλάχιστον 3 μήνες), η μείωση είναι αναλογική με τη διάρκεια ασφάλισης.

Το όφελος αυτό θα εμφανιστεί στην πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ από την ΑΑΔΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και η αίτηση υποβληθεί εγκαίρως.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις

Η κατοικία πρέπει να είναι δηλωμένη στο Ε9 και να έχεις κατοχυρωμένα δικαιώματα σε αυτήν (π.χ. ιδιοκτησία). Η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη εντός του προηγούμενου έτους για το οποίο ζητείται η μείωση. Για παράδειγμα, για ΕΝΦΙΑ 2026 η ασφάλιση πρέπει να έχει ισχύ μέσα στο 2025. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σωρευτικά σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αξία ανακατασκευής της κατοικίας (900 €/τ.μ.).

Βήμα-βήμα: Πώς κάνεις αίτηση για μείωση ΕΝΦΙΑ

Παρακάτω θα βρεις τα βασικά βήματα και links για να υποβάλεις την αίτηση μέσα από την επίσημη ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

1. Ετοιμασία στοιχείων

Φρόντισε να έχεις:

Tους κωδικούς σου Taxisnet .

. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Την ταυτότητα ακινήτου (ATAK) όπως εμφανίζεται στο Ε9.

2. Μπες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Πήγαινε στη σελίδα της myAADE όπου μπορείς να ξεκινήσεις την αίτηση:

μπαίνεις στο myAADE – myPROPERTY και μετά Apps → Popular Apps → myPROPERTY → Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών

Άμεσο link για να πας στην εφαρμογή (θα ζητήσει Taxisnet): https://www.gov.gr/en/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ENFIA-reduction

3. Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης

Συμπλήρωσε στο σύστημα:

Την ταυτότητα του ακινήτου (ATAK) με το

με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου.

Στην εφαρμογή θα εμφανιστούν τα στοιχεία που έχουν σταλεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην ΑΑΔΕ. Αν χρειάζεται, μπορείς να κάνεις διορθώσεις/τροποποιήσεις πριν την τελική υποβολή.

4. Επιβεβαίωση από ασφαλιστική εταιρία

Μετά την υποβολή, η ασφαλιστική εταιρία σου πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου μέχρι τις σχετικές προθεσμίες που θέτει η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο (συνήθως έως τέλος Φεβρουαρίου).

5. Έλεγχος & έκδοση μείωσης

Η ΑΑΔΕ ελέγχει τα δεδομένα και, αν όλα είναι εντάξει, εντάσσει τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ σου κατά την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.

Συχνές ερωτήσεις

Τι γίνεται αν δεν εμφανιστούν τα στοιχεία μου;

Εάν η κατοικία δεν εμφανίζεται αυτόματα στην πλατφόρμα, μπορείς να:

Επιλέξεις/προσθέσεις την κατοικία και να συσχετίσεις τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μείωση μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, αν δεν βγει κεντρικά.

Χρήσιμες προθεσμίες

Οι αιτήσεις για το ΝΕΟ έτος πρέπει να υποβληθούν έως τα μέσα Φεβρουαρίου κάθε έτους (π.χ. για τον ΕΝΦΙΑ του 2026 έως 16/02/2026).