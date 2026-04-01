Αν και από τον Ιούνιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025 το ποσοστό των οχημάτων που είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές έχουν αυξηθεί, μόνο το 44,9% των ασφαλισμένων οχημάτων έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζει ο νόμος. Αυτό καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΑΕΕ σύμφωνα με τα οποία 1 στα 2 από τα ασφαλιστήρια οχημάτων έχουν αυτή την κάλυψη.

Θυμίζουμε ότι από 01.06.2025 σύμφωνα με τη νομοθεσία κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας.

Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων.

Για την έρευνα ελήφθησαν στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 7,2 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ποσοστό επί του συνόλου των συμβολαίων που διαθέτει την κάλυψη των φυσικών φαινομένων*, εξελίσσεται ως εξής:

Τον Δεκέμβριο 2025, από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων που παρείχαν την κάλυψη των φυσικών φαινομένων οι 21 επιχειρήσεις μπορούσαν να διαχωρίσουν τις καλύψεις σε:

δασική πυρκαγιά

πλημμύρα

σεισμό (μη υποχρεωτική κάλυψη εκ του νόμου)

Οι επιχειρήσεις αυτές εκπροσωπούν το 80% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 5,5 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ την 31.12.2025 των ανωτέρω 21 επιχειρήσεων, προέκυψαν τα εξής: