Σήμα κινδύνου για την οδηγία IRRD εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες μέσω της Insurance Europe, ζητώντας να “παγώσει” η νομοθετική διαδικασία της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (IRRD).

Της Βίκυς Γερασίμου

Μάλιστα η Ευρωπαίοι ασφαλιστές τονίζουν ότι η προσαρμογή της IRRD είναι απαραίτητη τώρα, πριν η ρύθμιση τεθεί εν μέρει σε ισχύ, δημιουργώντας μία δυσχερή κατάσταση παρόμοια με αυτήν που αντιμετωπίζει η ΕΕ με άλλες νομοθετικές πράξεις (όπως η CSRD).

Ο κλάδος εξηγεί ότι το τρέχον σχέδιο της Οδηγίας, που πρόκειται να εφαρμοστεί από το 2027, υπερβαίνει κατά πολύ τις διεθνείς απαιτήσεις και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ατζέντα απλούστευσης και μείωσης των διοικητικών βαρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί πρέπει να αλλάξει το νομοθέτημα:

Δυσανάλογο Κόστος/Βάρος: Οι απαιτήσεις, όπως τα σχέδια εξυγίανσης και τα «εγχειρίδια στρατηγικής» (playbooks), απαιτούν σημαντικούς πόρους χωρίς ανάλογο όφελος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιβάλλει δυσανάλογες απαιτήσεις στις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες δημιουργώντας κανόνες υπερβολικά επαχθείς σε σχέση με τον χαμηλό συστημικό κίνδυνο που ενέχει ο ασφαλιστικός κλάδος, ειδικά σε σύγκριση με τον τραπεζικό.