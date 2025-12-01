Κλίμα φόβου στην τουριστική ύπαιθρο της Ιαπωνίας έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους. Το τελευταίο οκτάμηνο έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι και 197 άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση, ενώ πάνω από 20.000 έχουν αναφέρει ότι έχουν δει αρκούδα. Ο εν λόγω κίνδυνος έχει δημιουργήσει στην τοπική ασφαλιστική αγορά νέες υπηρεσίες ασφάλισης που σχετίζονται με τα διαφυγόντα κέρδη για τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και τους ταξιδιωτικούς κινδύνους.

Το πρόβλημα των επιθέσεων των αρκούδων έχει οδηγήσει τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να εκδώσουν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις. Ειδικά οι επιχειρήσεις που βασίζονται στην ύπαιθρο και τον τουρισμό υφίστανται σημαντικές ζημίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τραγική περίπτωση του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στον βόρειο νομό Ιβάτε, αφού δέχθηκε επίθεση ενώ καθάριζε ένα υπαίθριο ιαματικό λουτρό. Τέτοια περιστατικά οδηγούν σε προσωρινά κλεισίματα, απώλεια πελατών και τεράστιο κόστος για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Μέσα σε αυτή την κρίση, ορισμένοι επιχειρηματικοί κολοσσοί βλέπουν μια νέα ασφαλιστική αγορά να γεννιέται.

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.: Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πρωτοποριακό ασφαλιστικό προϊόν που απευθύνεται σε ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις αναψυχής. Το συμβόλαιο προσφέρει κάλυψη για διαφυγόντα κέρδη και αποζημιώνει το κόστος ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας μετά από μια εισβολή αρκούδας. Ουσιαστικά, μετατρέπει τον κίνδυνο της άγριας φύσης σε έναν υπολογίσιμο επιχειρηματικό κίνδυνο. MS&AD Insurance Group Holdings Inc.: Μια μονάδα του ομίλου προσφέρει ήδη υποστήριξη στις δημοτικές αρχές για τη χρηματοδότηση έκτακτων επιχειρήσεων κυνηγιού αρκούδων. Αυτή η υπηρεσία, με κόστος που ξεκινά από ¥300.000 ($1.900), βοηθά τους τοπικούς φορείς να ανταποκριθούν άμεσα στην απειλή. Blue Cross (Asia Pacific) Insurance Limited: Ακόμη και οι διεθνείς ταξιδιωτικοί ασφαλιστές αντιδρούν. Η εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ έχει προσθέσει ειδική κάλυψη για επιθέσεις αρκούδων στα ταξιδιωτικά της συμβόλαια, αναφέροντας ως αιτία την κλιματική αλλαγή και τη μετατόπιση των οικοτόπων. Οι ταξιδιώτες που δέχονται επίθεση ενδέχεται να λάβουν επιπλέον HK$3.000 ($385).

Αντιμέτωπη με την κλιμακούμενη κατάσταση, η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου ένα ευρύ πακέτο αντιμέτρων. Αυτό περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη κυνηγών εκπαιδευμένων από την κυβέρνηση.

εκπαιδευμένων από την κυβέρνηση. Εξουσιοδότηση της αστυνομίας για τη χρήση τουφεκιών σε περιπτώσεις άμεσης απειλής.

για τη χρήση τουφεκιών σε περιπτώσεις άμεσης απειλής. Επέκταση της οικονομικής υποστήριξης προς τις τοπικές αρχές για την ενίσχυση των προσπαθειών πρόληψης και αντιμετώπισης.

Η αυξανόμενη παρουσία των αρκούδων, που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των πηγών τροφής στα βουνά και στην κλιματική αλλαγή, έχει αλλάξει για πάντα το τοπίο ασφαλείας στην Ιαπωνία. Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο τα κυβερνητικά μέτρα και τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα θα είναι αρκετά για να καθησυχάσουν το κοινό και να περιορίσουν τη σφοδρότητα αυτής της απροσδόκητης κρίσης.