Καθώς πλησιάζουμε το 2026, η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο διαμορφώνεται από δύο διαφορετικές δυνάμεις: την επιτάχυνση των κινδύνων και την επιτάχυνση των δυνατοτήτων. Η κλιματική μεταβλητότητα, οι πιέσεις στην υγεία, οι κυβερνοαπειλές, η ευθραυστότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και οι δημογραφικές μεταβολές δεν αποτελούν «καινούρια» θέματα· ωστόσο, η συχνότητα και η έντασή τους αναδιαμορφώνουν πλέον τις προσδοκίες των πελατών και τις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων σε ολόκληρο τον κλάδο.

Σωτήρης Γουγούσης Chief Sales Officer, Generali Hellas (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am, Γενάρης 2026)

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά οικοσυστήματα δίνουν στους ασφαλιστές τη δυνατότητα να λειτουργούν ταχύτερα, πιο εξατομικευμένα και με έμφαση στην πρόληψη. Η ευκαιρία είναι σαφής: να περάσουμε από τον ρόλο του απλού αποζημιωτή σε αυτόν του στρατηγικού εταίρου ανθεκτικότητας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη θα καθοδηγηθεί από τρεις βασικές προτεραιότητες: τα κενά προστασίας, την ποιότητα των χαρτοφυλακίων και την εμπιστοσύνη. Οι εταιρείες που θα επενδύσουν στη διαφάνεια, στη δίκαιη διαχείριση ζημιών και στην υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας θα είναι εκείνες που θα αποκτήσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην Ελλάδα, οι διεθνείς τάσεις συναντούν ένα περιβάλλον με σημαντικές προοπτικές. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, η αυξανόμενη ωριμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η εξέλιξη των καναλιών διανομής δημιουργούν τις βάσεις για ουσιαστική αύξηση της ασφαλιστικής διείσδυσης. Ταυτόχρονα, η υπασφάλιση στην περιουσία, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα διαχρονικά κενά σε υγεία και συνταξιοδότηση καθιστούν την ανάγκη για σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις πιο επιτακτική από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου –και ειδικότερα εταιρειών με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, μακροπρόθεσμη στρατηγική και βαθιές ρίζες στην ελληνική αγορά– είναι καθοριστικός. Στη Generali, με οδηγό τη στρατηγική Lifetime Partner 27: Driving Excellence, επενδύουμε συστηματικά σε πελατοκεντρικά προϊόντα, στην πρόληψη και στη βιώσιμη ανάληψη κινδύνων, αξιοποιώντας την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο ουσιαστικής αξίας για τον πελάτη. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις όχι μόνο όταν συμβεί το απρόβλεπτο, αλλά πολύ νωρίτερα – βοηθώντας τους να το προλάβουν.

Η πρόβλεψη για το 2026 είναι θετική: η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας. Προϋπόθεση, όμως, είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη, η επένδυση στην εμπιστοσύνη και η σταθερή προσήλωση στη μακροπρόθεσμη αξία. Σε αυτό το ταξίδι, η Generali φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο και αξιόπιστο εταίρο ζωής για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.