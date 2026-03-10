Τις βαθιές τομές που συντελούνται στον τρόπο διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα ανέδειξε το πάνελ με τίτλο «One Industry, Many Roads: Understanding Insurance Distribution» στο Insurance Forum Athens Edition. Οι ομιλητές Νικόλαος Γαβρίλης, Κωνσταντίνος Καλημέρης, Κωνσταντίνος Ρούσσης και Ανδρέας Βασιλείου ανέλυσαν την ανάγκη για επαγγελματισμό, την επίδραση της τεχνολογίας και το βάρος της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο Νικόλαος Γαβρίλης, Γενικός Γραμματέας ΣΕΜΑ, χαρακτήρισε το έντονο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που παρατηρείται στον κλάδο ως μέρος ενός φυσιολογικού «κύκλου ωρίμανσης» της αγοράς. Τόνισε ότι η συγκέντρωση σε μεγαλύτερα σχήματα προσφέρει ισχυρότερη διαπραγματευτική ικανότητα, ενώ υπογράμμισε ως αδιαπραγμάτευτη την ελευθερία των πελατών να επιλέγουν τον διαμεσολαβητή της αρεσκείας τους χωρίς περιορισμούς. Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σημείωσε ότι παρά τα τωρινά της ελαττώματα, αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που μαθαίνει με γεωμετρική πρόοδο.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ρούσσης, Πρόεδρος ΕΣΑΠΕ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το χαμηλό επίπεδο ασφάλισης των επιχειρήσεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ενώ 90.000 εταιρείες είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου να είναι ασφαλισμένες, μόνο 33.000 διαθέτουν κάλυψη. Ο κ. Ρούσσης εστίασε επίσης στο τεράστιο κανονιστικό βάρος που επωμίζονται τα μικρομεσαία γραφεία, το οποίο απαιτεί χρόνο και κόστος που συχνά είναι δυσβάσταχτα, ενώ επισήμανε και το δημογραφικό πρόβλημα του κλάδου, καθώς δεν εισέρχονται αρκετοί νέοι επαγγελματίες.

Ο Κωνσταντίνος Καλημέρης, CCO της Hellas Direct, μοιράστηκε την εμπειρία ενός μεικτού συστήματος διανομής, σημειώνοντας ότι η ώσμωση μεταξύ των καναλιών (online και φυσικό δίκτυο) είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Παρόλο που η εταιρεία ξεκίνησε ψηφιακά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο διαμεσολαβητής παραμένει κυρίαρχος, με το 93-94% των πωλήσεων premium προϊόντων να πραγματοποιείται μέσω του φυσικού δικτύου, καθώς ο πελάτης εμπιστεύεται τον επαγγελματία για την πλήρη κάλυψή του.

Τέλος, ο Ανδρέας Βασιλείου, πρώην CEO MetLife CEE, εστίασε στην ποιότητα του δικτύου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει ελλιπή προετοιμασία των νέων υποψηφίων. Υπογράμμισε ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας πρέπει να αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες του επαγγέλματος και να επενδύει στην ποιοτική εξυπηρέτηση για να επιβιώσει στον έντονο ανταγωνισμό.

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων ήταν ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή αναβαθμίζεται από απλό πωλητή σε στρατηγικό σύμβουλο, ο οποίος καλείται να γεφυρώσει το κενό προστασίας στην ελληνική αγορά.