Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζομένων σε Ασφάλιση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου​​