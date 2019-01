Άνοιξε η αυλαία των εκδηλώσεων με τίτλο ‘’ASK Your Doctor’’, στις 30 Ιανουαρίου, στις 19:00, στο Δήμο Αμαρουσίου.

Πρόκειται για μία πρωτότυπη σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό, που σχεδίασε η Koufalis Media Corp S.A σε συνεργασία με τα σ/μ Μασούτης, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και τις ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους στους μεγαλύτερους δήμους του Λεκανοπεδίου, με στόχο την πλήρη και ορθή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών από κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε θέματα που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λύσουν κάθε απορία τους για θέματα υγείας, μέσα από τη διαδραστική συζήτηση με τους επιστήμονες.

Πρώτος σταθμός των ενημερωτικών εκδηλώσεων με τίτλο: ‘’ASK Your Doctor’’, ήταν ο Δήμος Αμαρουσίου, με την αντίστοιχη, ανοικτή εκδήλωση για το ευρύ κοινό, την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου, στις 19:00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ: 151 24, Μαρούσι). Στην εκδήλωση συμμετείχαν δώδεκα (12) ιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την καρδιολογία, την ουρολογία, τη νευρολογία, τη χειρουργική, την οφθαλμολογία, τη δερματολογία, κ.ά.

Αναλυτικά, παρευρέθηκαν οι ακόλουθοι ιατροί (με αλφαβητική σειρά):

i. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD, MSC, PHD, Διευθυντής Νευροχειρουργός – Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

ii. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD, Ειδικός Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, Μέλος της Αμερικάνικης (AAD) & Ευρωπαϊκής (EADV) Ακαδημίας Δερματολογίας Αφροδισιολογίας και της Αμερικανικής εταιρίας Δερματοχειρουργικής (ASDS)

iii. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, MD, PhD, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Δ/ντρια Νευρολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

iv. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD, PHD , FEBU, Ουρολόγος, Διδακτικό Μέλος IRCAD/EITS Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου , Διευθ/ντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

v. ΛΩΛΗΣ Θ. ΧΡΗΣΤΟΣ DDS, DICOI, Εμφυτευματολογία – Αισθητική Οδοντιατρική, Επιστημονικό Διευθ/ντής S.D.A Clinic (Αθήνα – Ψυχικό ), Επιστημονικό Διευθ/ντής S.C.C Clinic (Κρήτη – Ρέθυμνο), VIS. Professor Charles Univeristy ( Prague – CZ) For Assistant Professor New York University (USA), Diplomate of International Congress of Oral Implantologists

vi. ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ειδικός Χειρουργός Πρωκτού, Πιστοποιημένο Χειρούργος για τη χρήση laser & υπερήχων για τις παθήσεις πρωκτού

vii. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης Ελάχιστης Επεμβατικότητας, Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (AMIS – ALMIS), MIS- Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

viii. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αγγειοχειρουργός, Μεταπτυχιακό Παν/μιου Αθηνών – Ενδαγγειακές Τεχνικές , Συνεργάτης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

ix. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΜΠΡΗΣ MD , PHD , DDS, Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Διευθ/ντής Τμήματος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ευρωκλινική Αθηνών

x. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD , PHD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Μεγάλων Αρθρώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

xi. ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MD, PHD, Καρδιολόγος – Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, Δ/ντής Εργαστηρίου Βηματοδότησης & Ηλεκτροφυσιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

xii. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής στο Παν/μιο του Camerino Πρόεδρος Σωματείου Αισθητικής Ιατρικής & Αναίμακτης Χειρουργικής S.A.M.N.A.S