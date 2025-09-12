Σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με την Προσωρινή Διανομή ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, στις 12 Σεπτεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή ποσού διανομής 65.398,63 €, για 35 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.