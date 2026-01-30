Η ΕΚΠΟΙΖΩ απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και στη ΡΑΑΕΥ αναφορικά με πλήθος καταγγελιών που λαμβάνει καθημερινά από καταναλωτές, ιδίως το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με καταχρηστικές και μη σύννομες πρακτικές της ανώνυμης εταιρίας ΔΕΔΔΗΕ για το ζήτημα των ρευματοκλοπών. Ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών αισθάνονται απροστάτευτοι, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι, έχουν λάβει επιστολή/καταγγελία, αιφνιδιαστικά χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, μέσω δικαστικού επιμελητή, με την οποία κατηγορούνται αυθαίρετα για ρευματοκλοπή. Στην παρούσα επιστολή καλούνται να καταβάλουν άμεσα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της και όχι της επίδοσης, το συνολικό σε βάρους τους φερόμενο ποσό, το οποίο κυμαίνεται από 1.000€ έως 12.000€, ενώ ταυτόχρονα απειλούνται με διακοπή ρεύματος της παροχής τους, όπως και οποιασδήποτε άλλης ενεργής παροχής στο όνομά τους και με ποινικές διώξεις.

Ειδικότερα από τις καταγγελίες που λαμβάνουμε, επισημαίνουμε τα εξής:

Αδιαφάνεια ως προς τη διαδικασία του ελέγχου:

Oι έλεγχοι συχνά γίνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρουσία και συναίνεση του καταναλωτή, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες, τόσο για το πότε και πώς καταγράφηκαν οι πιθανές «παραβιάσεις», όσο και για την κατάσταση του μετρητή. H καταγραφή ενός τεχνικού ευρήματος θεωρείται αυτόματα απόδειξη ρευματοκλοπής. Επιπλέον, τα ευρήματα όπως πλαστές σφραγίδες, κομμένες σφραγίδες κιβωτίου, παρέμβαση στους ακροδέκτες του μετρητή, περιγράφονται με τεχνικούς όρους, χωρίς να συνοδεύονται από τεχνική έκθεση ή φωτογραφίες που φέρουν σαφή χρονοσήμανση. Επίσης, η διαδικασία καταγραφής γίνεται από εργολαβικά συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ.

Τα καταλογιζόμενα ποσά, τα οποία βαρύνονται και με το διαχειριστικό κόστος της ρευματοκλοπής, είναι ιδιαίτερα υψηλά σε επίπεδα δυσανάλογα της πραγματικής κατανάλωσης του νοικοκυριού. Οι εκτιμήσεις που γίνονται, βασίζονται σε υπερβολικούς συντελεστές που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατανάλωση (π.χ κλειστά ακίνητα, σπίτια που χρησιμοποιούνται για σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στον χρόνο). Συχνά οι μετρητές είναι εκτεθειμένοι σε καιρικές συνθήκες, σε κοινόχρηστο χώρο και σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, είναι παλαιάς κατασκευής (δεκαετίας 1960) με φθορές, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη, θεωρώντας “δεδομένη” την παρέμβαση σε αυτούς. Σε περίπτωση παρουσίας του καταναλωτή κατά τον έλεγχο δεν τον ενημερώνουν ως έπρεπε, με αποτέλεσμα να αποξηλώνουν τον μετρητή χωρίς πλήρη εξήγηση των συνεπειών και ειδικότερα χωρίς καμία αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα ή προηγούμενη ασυμφωνία στις ενδείξεις του μετρητή π.χ. αισθητή κάμψη της κατανάλωσης. Η επίδοση της επιστολής/καταγγελίας με τίτλο: Διαπίστωση ρευματοκλοπής γίνεται αιφνιδίως και υπό μορφή τελεσίγραφου, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) και τριών (3) ετών, από τον έλεγχο και τα ευρήματα. Η χρονική δε περίοδος καταλογισμού εκτείνεται επίσης για μακρόχρονο διάστημα έως και πέντε (5) χρόνια, κατά την διάρκεια του οποίου αρμόδια τεχνικά κλιμάκια της ΔΕΔΔΗΕ επισκέπτονταν και καταμετρούσαν την κατανάλωση, χωρίς καμία διαπίστωση από μέρους τους για κομμένη σφραγίδα ή παρέμβαση στον μετρητή αν και ήταν υπόχρεα. Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δεν αποστέλλονται στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητο τεχνικό πραγματογνώμονα. Δεν απαντούν στις ενστάσεις των καταναλωτών, ενώ τους ενημερώνουν για προθεσμία υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της επιστολής/καταγγελίας. Η δε ένσταση δεν αναστέλλει την υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής, τη διακοπή ρεύματος και την υποβολή μήνυσης για άσκηση ποινικής δίωξης, αν δεν γίνει ρύθμιση ή εξόφληση. Δεν δίνεται δυνατότητα αξιόπιστου αντιλογισμού πριν την επιβολή του προστίμου, ούτε δυνατότητα τεκμηριωμένου ελέγχου και αμφισβήτησης καθώς δεν υπάρχει τεχνική πρόσβαση του μετρητή σε τεχνικό σύμβουλο του καταναλωτή. Αδυναμία επικοινωνίας. Δεν απαντούν στα τηλέφωνα που δηλώνονται στην επιστολή/καταγγελία. Μη δυνατότητα φυσικής επικοινωνίας με αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ. Απαγόρευση εισόδου στο κτίριο από τους υπαλλήλους φύλαξης (security) και μη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού. Επικοινωνία με δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την ΔΕΔΔΗΕ με το πρόσχημα εύρεσης εξωδικαστικής και συμβιβαστικής λύσης, πριν κατατεθεί η μήνυση εναντίων του καταναλωτή. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με αδιαφανή κριτήρια, αφού δεν έχει ακόμα διερευνηθεί ότι συντρέχουν όλες οι περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν το αδίκημα της ρευματοκλοπής. Παρόλα αυτά απειλούν τους καταναλωτές με ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή, με διακοπή ρεύματος σε άλλες παροχές με το όνομά τους, με κατάσχεση των τραπεζικών λογ/σμών τους και με προσημείωση του ακινήτου. Σε περίπτωση που την υπόθεση του καταναλωτή την έχει αναλάβει δικηγόρος, δεν επικοινωνούν μαζί του. Ο εργολάβος εισπράττει 50 ευρώ από τη ΔΕΔΔΗΕ ανεξάρτητα του αν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω μετρητής ήταν παραβιασμένος με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Οι καταναλωτές επιβαρύνονται με δικαστικά έξοδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να απαλλαγούν από τις αβάσιμες καταγγελίες της ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν ρευματοκλοπή.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θεωρεί ότι, οι πρακτικές που ακολουθεί η ΔΕΔΔΗΕ παραβιάζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και αναλογικότητας, ενώ συγχρόνως στερούν από τους καταναλωτές το δικαίωμα σε δίκαιη και τεκμηριωμένη κρίση. Επιπρόσθετα, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους οικονομικής και ποινικής επιβάρυνσης των καταναλωτών, καθώς χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία η ΔΕΔΔΗΕ υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς έναν οργανισμό που λειτουργεί σε καθεστώς μονοπωλίου, ο οποίος οφείλει να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ πρωτοβουλίες για:

Άμεση διερεύνηση των καταγγελιών και αξιολόγηση της νομιμότητας των διαδικασιών που εφαρμόζει η ΔΕΔΔΗΕ κατά τους ελέγχους ρευματοκλοπής, Αναστολή της είσπραξης των φερόμενων υπέρογκων ποσών έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων των καταναλωτών και να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, Έλεγχος των πρακτικών της ΔΕΔΔΗΕ και επιβολή κυρώσεων για τις αδιαφανείς, καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές της, Ενημέρωση των καταναλωτών από τη ΔΕΔΔΗΕ με τρόπο σαφή, έγκαιρο και αποδεδειγμένο, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές ή ποινικές συνέπειες, Υποχρεωτική παρουσία του καταναλωτή ή εκπροσώπου του κατά τον επιτόπιο έλεγχο, Αντικατάσταση των παλαιών ρολογιών μέτρησης και τοποθέτηση των νέων ψηφιακών μετρητών, Άμεση θεσμική παρέμβαση μέσω της αναθεώρησης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Τέλος, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί τους καταναλωτές που κατηγορούνται για ρευματοκλοπή, να διαμαρτύρονται γραπτώς στη ΡΑΑΕΥ (https://my.rae.gr/), αλλά και στην ΕΚΠΟΙΖΩ με τη συμπλήρωση του υποδείγματος στην ιστοσελίδα της, εδώ.