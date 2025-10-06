Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΕΑ γιόρτασε τα 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του με έναν ξεχωριστό τρόπο. Τον 2ο Αγώνα Δρόμου “E.E.A. Athens Run 2025”, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Πεδίον του Άρεως. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας πλημμύρισε από χαμόγελα και θετική ενέργεια, καθώς εκατοντάδες επαγγελματίες, πολίτες και οικογένειες έτρεξαν μαζί σε μια μεγάλη γιορτή άθλησης και χαράς, αποδεικνύοντας πως το ΕΕΑ συνεχίζει να ενώνει μέσα από δράσεις που προάγουν την υγεία, την ευεξία και την αισιοδοξία.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου, που ξεκίνησε έναν χρόνο πριν, μετατρέπεται πλέον σε θεσμό. Υπογράμμισε την ξεχωριστή σημασία του φετινού αγώνα λόγω του εορτασμού των 100 ετών προσφοράς του Ε.Ε.Α., όχι μόνο προς το επιχειρείν αλλά και προς όλη την κοινωνία, της οποίας αποτελεί ζωντανό κομμάτι. «Ο αγώνας δρόμου απαιτεί ταχύτητα αλλά προετοιμασία, αντοχή, τακτική, σωστό καταμερισμό δυνάμεων. Και εδώ βλέπουμε τη μεγάλη ομοιότητα με τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν καθημερινά οι μικρομεσαίοι», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Το «παρών» έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος επισήμανε τη μεγάλη κοινωνική προστιθέμενη αξία των δράσεων του Ε.Ε.Α., καθώς και την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών, καλώντας όλους να απολαύσουν αυτήν την όμορφη γιορτή.

Παρέστησαν επίσης και συμμετείχαν στις απονομές η Πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπιονικών Σταυρούλα Ζυγούρη, οι Ολυμπιονίκες της Πάλης, Μαρία Λουίζα Βρυώνη και Φανή Ξαφά, καθώς και οι βετεράνοι διεθνείς ποδοσφαιριστές Νίκος Καρούλιας, Νίκος Τσιαντάκης, Μιχάλης Γεροθόδωρος, Παναγιώτης Κελεσίδης και Ανδρέας Μπονόβας.

Δυναμική ήταν παρουσία των μελών της Διοίκησης του Ε.Ε.Α.. αλλά και των εργαζομένων, ενώ σημαντική συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης είχε η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής – Εταιρικής Ευθύνης του Ε.Ε.Α..

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων (ΣΙΓΑ) και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής.

Οι δρομείς συμμετείχαν σε τρεις διαδρομές: 6 χλμ, 3 χλμ και 1 χλμ για παιδιά. Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε διαδρομής βραβεύθηκαν, ενώ η γιορτή συνεχίστηκε με μουσική, φαγητό και μία πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση είχαν τα Παραδοσιακά Παιχνίδια, που έφεραν χαρά και ενθουσιασμό στα παιδιά και στις οικογένειες. Την επιστημονική επιμέλεια είχε η Δρ Σωτηρία Θ. Γιαννάκη, ενώ τη δράση οργάνωσαν απόφοιτοι της ΣΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, προσφέροντας μια εμπειρία χαράς και αυθεντικότητας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Δώρα Λοΐζου, μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής – Εταιρικής Ευθύνης του Ε.Ε.Α..

Το Ε.Ε.Α. ανανεώνει το ραντεβού για το 2026, υποσχόμενο ακόμη περισσότερο παλμό, συμμετοχή και θετική ενέργεια!

Οι νικητές

6 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΤΡΩΝ

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΦΟΙΒΟΣ

6 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΕΛΛΥ

ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΤΡΩΝ

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

LUDMILA COJOCARU

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΑ

1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΒΑΠΟΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

Μεγάλος Χορηγός του αγώνα ήταν η SYNDEA.

Χορηγός ασθενοφόρου και ιατρικής κάλυψης ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ενώ το ζέσταμα των συμμετεχόντων φρόντισε η ομάδα του JOYSPOT.

Θερμές ευχαριστίες, τέλος, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό- Τομέας Σαμαρειτών για την εθελοντική τους παρουσία για παροχή πρώτων βοηθειών, στους εθελοντές Δασοπροστασίας Βύρωνα και τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Κρυονερίου, καθώς και στην Ένωση Κρεοπωλών Αττικής «Οι Ταξιάρχες» και την εταιρία Κοτόπουλα Ναυπάκτου «Κοντοχρήστος».