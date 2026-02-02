Με ασφαλιστικά έσοδα αυξημένα πάνω από 10%, σε σχέση με το 2024, έκλεισε το 2025 για την Atradius Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις πιστώσεων.

Η εταιρεία κατέγραψε πέρυσι ιστορικό υψηλό στα ασφαλιστικά της έσοδα, με την αξία τους να υπερβαίνουν τα 32 εκατ. ευρώ και τις αποζημιώσεις να ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σε έναν μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων την απαραίτητη ρευστότητα σε μία περίοδο εντονότατων διεθνών γεωπολιτικών και γεωοικονομικών εντάσεων.

Η κερδοφορία της Atradius Hellas διατηρήθηκε για μια ακόμη χρονιά σε υψηλά επίπεδα, όπως και τα ασφαλιστικά αποθέματα, τα οποία ενισχύθηκαν το 2025 κατά 4 εκατ. ευρώ.

Η διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας διαμορφώθηκε πέρυσι σε επίπεδα υψηλότερα του 96%. Πρόκειται για επίδοση που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Atradius Hellas από τους ασφαλισμένους και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επιτρέποντας στην ίδια να κρατήσει τη θέση του market leader στις ασφαλίσεις πιστώσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, σημείωσε ότι «η εταιρεία θέτοντας ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του ασφαλιζόμενου κοινού, σε μία δύσκολη εποχή τόσο για την εγχώρια και την ευρωπαϊκή οικονομία, όσο και για το παγκόσμιο διεθνές περιβάλλον, ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη της, όπως και τα μερίδια αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τους δείκτες που αποτυπώνουν την κεφαλαιακή της υγεία. Το γεγονός αυτό της επέτρεψε να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με την επιχειρηματική κοινότητα, προσφέροντας σύγχρονες εναλλακτικές και εργαλεία αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών συγκυριών. Επιχειρώντας σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, η ασφάλιση των πιστώσεων που χορηγεί κάθε εταιρεία στο πελατειακό κοινό της αποτελεί κύρια προϋπόθεση εξασφάλισης της επιχειρηματικής βιωσιμότητας» συμπλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Atradius Hellas.