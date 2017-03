«Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ: Δέσμευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Κρίσιμος συντελεστής στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας και βασικοί πυλώνες ο διάλογος και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: επιχειρήσεων, Πολιτείας, κοινωνίας των Πολιτών. Με τα βασικά αυτά μηνύματα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2.3.2017, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΙΣ, το Συνέδριο «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ», που συνδιοργανώνουν το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όλων και στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σχετικά με τους 17 Στόχους, στην αναζήτηση και παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των Στόχων στις στρατηγικές τους, καθώς και στην ανάδειξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξή τους.

Το Συνέδριο, διαρθρώθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες:

1. Το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπου εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών μαζί με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας παρουσιάζουν το γενικότερο πλαίσιο που η «Ατζέντα 2030» δημιουργεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επιχειρείν σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο πάνελ συμμετέχουν οι κκ. Ole Lund Hansen – Chief of Local Networks, UN Global Compact, Filippo Veglio – Managing Director, Social Capital, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Pedro Ortun – Principal Adviser, Task Force on CSR and Tourism, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Hans Daems – Chair of BoD, CSR Europe, Νίκος Τράντας – Προϊστάμενος, Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γιάννης Πανιάρας – Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ τη συζήτηση συντονίζει η κα. Ρένα Κουμάντου – Πρόεδρος, Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

2. Η «Ατζέντα 2030» και η Επιχειρηματική Προσέγγιση, όπου ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μοιράζονται την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μοντέλων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις παγκόσμιες προκλήσεις που αναδεικνύουν οι SDGs. Συγκεκριμένα, στο πάνελ συμμετέχουν οι κκ. Αλέξανδρος Ν. Αγγελόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ALDEMAR, Ηρώ Αθανασίου – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Όμιλος Unilever, Ελλάδα & Κύπρος, Jean Bernou – CEO, McCain Continental Europe, Andrew Dunnett – Director, Vodafone Foundation, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΙΤΑΝ, και Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος, Polyeco Group, ενώ τη συζήτηση συντονίζει ο κ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Philips Lighting Hellas.

3. Η «Ατζέντα 2030» και η Δύναμη της Συνεργασίας, όπου εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας θα αναφερθούν σε καλές πρακτικές συνεργατικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των SDGs. Συγκεκριμένα, στο πάνελ συμμετέχουν οι κ.κ. Μαρία Αλεξίου – Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS & Global Compact Network Hellas, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης– Α’ Αντιπρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Γιακουμάκης–Πρύτανης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννης Ζερβάκης – Διοικητικός Διευθυντής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αλεξάνδρα Μαρτίνου – Αντιπρόεδρος, Μαζί για το Παιδί (ένωση κοινωφελών σωματείων) και Δημήτρης Παπαστεργίου–Δήμαρχος, Δήμος Τρικκαίων, ενώ τη συζήτηση συντονίζει ο κ. Ευθύμιος O. Βιδάλης– τ. Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στην παρέμβασή του στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Γιάννης Πανιάρας τόνισε ότι το «Συμβούλιο πιστεύει πως ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξισορροπεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο στηρίζει ενεργά την Ατζέντα 2030 και τους παγκόσμιους στόχους – SDGs και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ουσιαστικά με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από τη πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας. Με αυτό δε το πνεύμα, συμμετέχει και στην εκπόνηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που συντονίζει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης». Ο κ. Πανιάρας επισήμανε ακόμη ότι «η πολυπόθητη έξοδος από την κρίση μπορεί να επιτευχθεί εάν στηριχτεί στις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου και των επιχειρηματικών μοντέλων -όπως επιβάλουν και τα SDGs». Κάλεσε τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από την επίτευξη των Στόχων εκείνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και κλείνοντας σημείωσε ότι «οφείλουμε στη νέα γενιά του σήμερα, που υφίσταται τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες των λαθών του παρελθόντος, ένα νέο όραμα ανάπτυξης και ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την κατάκτησή του -αυτό είναι που προσφέρουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους οποίους οφείλουμε να στηρίξουμε».

Στη δική της παρέμβαση η Πρόεδρος του CSR HELLAS κ. Μαρία Αλεξίου υπογράμμισε: «Οι 17 κοινοί πλέον στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν μια νέα προοπτική σε όσα μπορούν να ενώσουν επιχειρήσεις και κοινωνία, Πολίτες και Πολιτεία. Όλοι οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί, ωστόσο τρεις παράμετροι καθορίζουν την επίτευξή τους: ηγεσία, παιδεία και φυσικά συνεργασία ώστε να μη μείνει κάνεις πίσω».

