Αξιολόγηση των Επιδόσεων Ποδοσφαιρικών Ομάδων: Η περίπτωση της Premier League

Τα τελευταία χρόνια η επιτυχής συνεργασία του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής του Audencia Business School και του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έδωσαν για πρώτη φορά σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την αξιολόγηση ποδοσφαιρικών ομάδων σε Γαλλία και Ελλάδα (Βλ. άρθρα των συγγραφέων σε επιστημονικά περιοδικά Annals of Operation Research και Operational Research: An International Journal, αλλά και εφημερίδες γενικότερου ενδιαφέροντος σε Ελλάδα και Γαλλία).

Στην έρευνα αυτή γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης των ποδοσφαιρικών ομάδων της Αγγλίας. Όπως και στις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας, η αξιολόγηση των ομάδων γίνεται σε τρεις διαστάσεις: χρηματοοικονομική, εμπορική, αθλητική.

των Δρ. Αιμίλιος Γαλαριώτης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διευθυντής, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής – Οικονομικών, Πρόεδρος Τμήματος Χρηματοοικονομικής Audencia Business School, Δρ. Christophe Germain, Καθηγητής Λογιστικής, Πρύτανης – SABS Business School, Αντιπρύτανης – Audencia Business School, Αν. Καθηγητής Μιχάλης Δούμπος, Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης & Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Πολυτεχνείο Κρήτης, Ακαδημαϊκός της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας, Distinguished Research Professor, Audencia Business School

Δεδομένα-Μεθοδολογία

Το δείγμα των ομάδων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση κυμαίνεται από 14 έως 19 σε μία περίοδο 6 ετών, ως εξής:

2010-2011: 14 ομάδες

2011-2012: 17 ομάδες

2012-2013: 19 ομάδες

2013-2014: 17 ομάδες

2014-2015: 17 ομάδες

Τα κριτήρια που αφορούν τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις είναι 13 τον αριθμό, από τα οποία 6 χρηματοοικονομικά (καθαρό περιθώριο κέρδους, συνολική ικανότητα δανεισμού , χρηματοοικονομική αποδοτικότητα, βιομηχανική αποδοτικότητα, επιχειρησιακό περιθώριο κέρδους, μακροπρόθεσμη ικανότητα δανεισμού), 4 εμπορικά (ποσοστό πληρότητας του γηπέδου, έξοδα/μισθοί για ποδοσφαιριστές, διαφοροποίηση εσόδων, παραγωγικότητα: έσοδα/θεατές), και 3 αθλητικά (κατάταξη πρωταθλήματος, απόκτηση διαφόρων κυπέλλων όπως FA Cup, Capital One Cup, Community Shield).

Η χρησιμοποιουμένη μεθοδολογία είναι η γνωστή πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE η οποία έχει εφαρμοστεί και σε άλλους επιστημονικούς χώρους (Βλ. J. P. Brans, Ph. Vincke, B. Mareschal, 1986, How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method, European Journal of Operational Research, Vol. 24, No 2, 228-238).

Αποτελέσματα

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις επιδόσεις στις 3 διαστάσεις:

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις

καταταξη 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1 West Bromwich Albion Swansea City Swansea City Southampton Newcastle Un. 2 Arsenal Arsenal Manchester Un. Tottenham Leicester 3 Newcastle Un. Norwich City West Bromwich Albion West Bromwich Albion Liverpool 4 Everton Manchester Un. Arsenal Arsenal Arsenal 5 Manchester Un. Wigan Athletic Tottenham West Ham Southampton

Πίνακας 2: Εμπορικές επιδόσεις

καταταξη 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1 Manchester Un. Swansea City Manchester Un. Arsenal Stoke City 2 Tottenham Manchester Un. Chelsea Swansea City Tottenham 3 Aston Villa Chelsea Swansea City Chelsea Leicester 4 Arsenal Arsenal Liverpool Southampton Southampton 5 West Bromwich Albion Norwich City Arsenal Norwich City West Ham

Πίνακας 3: Αθλητικές Επιδόσεις

καταταξη 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1 Manchester United Manchester United Manchester United Manchester City Chelsea 2 Manchester City Manchester City Manchester City Liverpool Arsenal 3 Chelsea Arsenal Chelsea Chelsea Manchester City 4 Arsenal Tottenham Arsenal Arsenal Manchester United 5 Tottenham Chelsea Tottenham Everton Tottenham

Συμπεράσματα

1. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του Αγγλικού ποδοσφαίρου όπως Chelsea, Manchester Un., Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City είναι πάντα στις 5 πρώτες θέσεις της κατάταξης, με βάση τις αθλητικές επιδόσεις, δηλαδή κατάκτηση πρωταθλήματος ή διάφορους θεσμούς του κυπέλλου. Επίσης, την περσινή χρονιά έκπληξη αποτέλεσε μία μικρομεσαίου μεγέθους ομάδα η Leicester η οποία κατάκτησε το πρωτάθλημα.

2. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του αγγλικού ποδοσφαίρου διατηρούν κατά μεγάλο βαθμό την πρωτοκαθεδρία τους και στις εμπορικές επιδόσεις λόγω του συνδυασμού της μεγάλης χωρητικότητας των σταδίων τους και της επιτυχημένης πώλησης μεγάλου αριθμού εισιτηρίων διαρκείας καθώς και διάφορων πηγών εσόδων από μπουτίκ αλλά και τη στήριξή τους από ισχυρούς χρηματοδότες/σπόνσορες.

3. Η έκπληξη στα αποτελέσματα φαίνεται αρχικά να έρχεται από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά διότι βλέπουμε ομάδες μεσαίες κυρίως δυναμικότητας να πρωταγωνιστούν. Αυτό όμως είναι πολλές φορές φυσιολογικό λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων (π.χ. για απόκτηση «μεγάλων» παικτών) που κάνουν οι πρωτοκλασάτες ομάδες και των μεγάλων χρεών και ελλειμμάτων που συσσωρεύουν. Αυτό το είδαμε ήδη και στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά και σε άλλα σπουδαία πρωταθλήματα όπως το ισπανικό όπου η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα στην Primera Division της Ισπανίας έχουν χαμηλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

Με την επιτυχή χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση ποδοσφαιρικών εταιριών, η οποία προσφέρει πληθώρα μεθοδολογικών πλεονεκτημάτων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πόσο καλά αποδίδει μία ομάδα έχει να κάνει με το μέγεθος των οικονομικών της εσόδων, τα οποία με τη σειρά επηρεάζονται από τις επιτυχίες της ομάδας, οι οποίες οδηγούν σε άμεσα και έμμεσα έσοδα (αλληλεπίδραση), παρά με τη διατήρηση υγειών χρηματοοικονομικών δεικτών όπως θα περίμενε κανείς σύμφωνα με τις αρχές του μάνατζμεντ. Κάτι που δικαιολογείται αν δεχτούμε το ότι αυτές οι εταιρίες αποτελούν καλή «επένδυση» με βάση τις ποδοσφαιρικές τους επιδόσεις. Επόμενος στόχος είναι η αξιολόγηση ομάδων όλων των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης και κυρίως να αναδειχθούν μέσα από την τρισδιάστατη ανάλυση τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους (SWOT analysis), με στόχο της βελτίωση των πρώτων και τη θεραπείας των δεύτερων.