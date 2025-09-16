Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 9 δισ. αυστραλιανά δολάρια (περίπου 6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) μέχρι το 2030 για να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε ολοένα συχνότερους και εντονότερους κλιματικούς κινδύνους, σύμφωνα με δύο εκθέσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Στον πυρήνα του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής βρίσκονται αντιπλημμυρικά έργα, η προστασία των θαμνότοπων, η στήριξη της αγροτικής παραγωγής στη μετάβαση σε καθαρό μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, καθώς και παρεμβάσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία σε όλη την κοινωνία. Συνοδευτική έκθεση προειδοποιεί ότι η χώρα κινδυνεύει να χάνει έως και 40 δισ. A$ ετησίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Καμία αυστραλιανή κοινότητα δεν θα μείνει απρόσβλητη» από φονικά κύματα καύσωνα, πλημμύρες, κυκλώνες, ξηρασίες και πυρκαγιές σε θαμνότοπους και δάση, δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Κρις Μπόουεν.

Οι ανακοινώσεις γίνονται ενόψει της δημοσίευσης των στόχων εκπομπών για το 2035 και της προσπάθειας της Καμπέρας να συνδιοργανώσει την επόμενη κορυφαία κλιματική διάσκεψη του ΟΗΕ. Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν αισθητά πιο φιλόδοξους στόχους, καθώς οι διαδοχικές καταστροφές ήδη κοστίζουν δισεκατομμύρια.

Ως μία από τις υψηλότερες κατά κεφαλήν πηγές εκπομπών παγκοσμίως και μεγάλος εξαγωγέας ορυκτών καυσίμων, η Αυστραλία θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της κατά 71% έως το 2035 για να πετύχει καθαρό μηδέν στα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με το BloombergNEF. «Κάθε βαθμός θέρμανσης που αποτρέπουμε τώρα θα βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να αποφύγουν τις χειρότερες επιπτώσεις», πρόσθεσε ο Μπόουεν, επισημαίνοντας τη μείωση των εκπομπών και τις επενδύσεις-ρεκόρ σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Σε αριθμούς