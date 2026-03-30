Τα αυτοματοποιημένα οχήματα θα μετασχηματίσουν την ανάληψη κινδύνων, την τιμολόγηση, τις πωλήσεις, τη διανομή και τη διαχείριση των απαιτήσεων στην ασφάλιση αυτοκινήτων. Για να προετοιμαστούν για αυτή την αλλαγή, οι ασφαλιστικές ενώσεις από όλο τον κόσμο (Global Federation of Insurance Associations GFIA) επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δημόσια πολιτική και την προάσπιση συμφερόντων σε τέσσερις τομείς:

1. Διασφάλιση της τήρησης των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας για όλα τα οχήματα και, όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποίηση των προτύπων ασφάλειας των οχημάτων ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία τους.

2. Καθορισμός κάλυψης για νέους κινδύνους, όπως τα κυβερνοπεριστατικά.

3. Διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα των οχημάτων για σκοπούς ανάληψης κινδύνων, τιμολόγησης, απαιτήσεων και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και για τον σχεδιασμό πιο καινοτόμων υπηρεσιών γύρω από το όχημα.

4. Αντιμετώπιση θεμάτων αστικής ευθύνης για να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των απαιτήσεων.

Η GFIA έχει αναπτύξει ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της συζήτησης με τις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις επιπτώσεις των αυτοματοποιημένων οχημάτων στη δημόσια πολιτική για την ασφαλιστική αγορά.

Ασφάλεια οχημάτων: Σαφείς οδηγίες από τους κατασκευαστές

Η ασφάλεια των οχημάτων εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς η αυτοματοποιημένη οδήγηση καθίσταται ολοένα και πιο διαδεδομένη. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι κανονισμοί οχημάτων θα πρέπει να θέτουν πρότυπα που να διασφαλίζουν την ασφαλή συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας. Τα οχήματα, εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, θα πρέπει να καταστούν σαφές στις οδηγίες τους πότε πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας και να επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη οδήγηση μόνο υπό αυτές τις συνθήκες.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές οχημάτων υποχρεούνται να δημοσιεύουν σαφείς οδηγίες για το πότε η αυτοματοποιημένη οδήγηση θεωρείται ασφαλής. Τα συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να συντηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, ώστε να μειώνονται οι ευπάθειες και οι συνέπειες τυχόν κυβερνοπεριστατικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόδοση των συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης και αυτοματοποιημένης οδήγησης, που θα πρέπει να διατηρούν την ίδια λειτουργικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, με πλήρη διαγνωστικά στοιχεία για ασφαλή επισκευή και πιστοποίηση.

Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής χρήσης οχημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες για τις δυνατότητες και τα όρια των οχημάτων, διασφαλίζοντας ότι κατανοούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους πριν από τη χρήση της αυτοματοποιημένης λειτουργίας.

Ασφαλιστική κάλυψη και κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας

Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων οχημάτων φέρνει στο προσκήνιο νέους κινδύνους, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές ασφάλισης καλούνται να προωθήσουν μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά, που θα καλύπτει αυτούς τους κινδύνους.

Οι ασφαλιστές μπορούν να περιορίζουν την κάλυψη στην εύλογη χρήση και τη σωστή συντήρηση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ενημερώσεων λογισμικού. Η αυτοματοποιημένη οδήγηση δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε οχήματα που δεν διαθέτουν κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, προστατεύοντας έτσι τόσο τους οδηγούς όσο και τους τρίτους.

Η προσβασιμότητα σε δεδομένα

Η διαχείριση των δεδομένων των οχημάτων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Τρίτα μέρη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω ανοικτών πλατφορμών, με δίκαιους και αμερόληπτους όρους.

Σε περίπτωση ατυχήματος, οι ασφαλιστές χρειάζονται επαρκή δεδομένα για να προσδιορίσουν αν το σύστημα αυτοματοποιημένης οδήγησης είχε τον έλεγχο πριν από το συμβάν, εξασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και δίκαιη αποζημίωση.

Νόμοι αστικής ευθύνης: Τοπικές ανάγκες και διεθνή πρότυπα

Οι νόμοι περί αστικής ευθύνης και ασφάλισης οφείλουν να αντανακλούν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, παρέχοντας σαφή κατεύθυνση για την κάλυψη αυτοκινήτων με αυτοματοποιημένα συστήματα. Η εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας ασφαλούς και προβλέψιμης αγοράς, προστατεύοντας οδηγούς, κατασκευαστές και ασφαλιστές.