Η ασφαλιστική εταιρεία HDI Global SE (Corporate & Specialty), αναφέρει συνεχιζόμενη ανάπτυξη τόσο στα έσοδα όσο και στα καθαρά κέρδη για τα αποτελέσματα του εννεαμήνου (9μηνο). Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα ήταν η ανάπτυξη νέων εργασιών και οι αναπροσαρμογές τιμών λόγω πληθωρισμού. Η HDI Global SE, συνέβαλε σημαντικά στα αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Talanx.



«Η HDI Global SE, πέτυχε θετικά αποτελέσματα εννεαμήνου, με την κινητήριο δύναμη να προέρχεται κυρίως από την ανάπτυξη νέων εργασιών», δήλωσε ο DR. Edgar Puls, Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE. «Αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, διότι αποδεικνύει ότι οι πελάτες και οι μεσίτες εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε: με προσέγγιση προσανατολισμένη στις ανάγκες τους, τεχνική εξειδίκευση, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Συνδυάζουμε με επιτυχία τη χρηματοοικονομική μας ισχύ με τεχνογνωσία στη Διαχείριση Κινδύνων, Διεθνή Προγράμματα, Υπηρεσίες Captive, και Υπηρεσίες Αποζημιώσεων – προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και όχι τυποποιημένες απαντήσεις.»



Η HDI Global SE κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και καθαρών κερδών το εννεάμηνο του 2025. Μετά την προσαρμογή από τις συναλλαγματικές επιδράσεις, τα έσοδα από ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 6% στα 7,6 Δις ευρώ (9μηνο 2024: 7,3 Δις ευρώ), ή κατά 4% σε ονομαστικούς όρους. Το αποτέλεσμα από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ανήλθε σε 638 (692) εκ. ευρώ. Οι πληρωμές για μεγάλες ζημίες ανήλθαν σε 314 (313) εκ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τον αναλογικό προϋπολογισμό των 424 εκ. ευρώ. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) στο 91,6% (90,5%) παρέμεινε εντός της πρόβλεψης για κάτω του 92% σε ετήσια βάση. Το καθαρό χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, πριν τις συναλλαγματικές επιδράσεις, αυξήθηκε στα 147 (65) εκ. ευρώ χάρη σε υψηλότερους όγκους επενδύσεων και σε αύξηση των εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15% φτάνοντας τα 551 (479) εκ. ευρώ, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ενισχύθηκε στο 16,9% (16,4%).

Η συμβολή της HDI Global SE στα καθαρά κέρδη του Ομίλου Talanx αυξήθηκε κατά 13%, φτάνοντας τα 409 (362) εκ. ευρώ. «Προχωράμε με αυτοπεποίθηση – και σύνεση. Μέχρι στιγμής, η χρονιά έχει εξελιχθεί ομαλά για εμάς όσον αφορά τις μεγάλες ζημίες, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς οι ζημιές από φυσικές καταστροφές αλλά και άλλοι συστημικοί κίνδυνοι βρίσκονται γενικά σε άνοδο. Η προσεκτική διαδικασία ανάληψης κινδύνου και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόληψης αποτελούν το θεμέλιο για να είμαστε ο αξιόπιστος Partner in Transformation για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και προς τους περισσότερους από 5.000 εργαζομένους μας παγκοσμίως. Η φιλομάθεια, ο επαγγελματισμός, και η πελατοκεντρική τους προσέγγιση μετατρέπουν την ισχυρή απόδοση σε διαρκή αξία. » καταλήγει o Dr. Puls. Σημείωση: H HDI Global δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS 17/9. Λίγα λόγια για την HDI Global SE (HDI) Ως ασφαλιστής βιομηχανικών κινδύνων, η HDI Global SE (HDI) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και των μικρομεσαίων εταιρικών πελατών, με ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές τους απαιτήσεις. Διατηρώντας προεξέχουσα θέση στη γερμανική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η εταιρεία έχει επίσης παρουσία σε 175 χώρες μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών και δικτύου συνεργατών. Η HDI είναι πρωτοπόρος στο να προσφέρει στους πελάτες της τοπικά ασφαλιστήρια για την παγκόσμια δραστηριότητά τους, καθώς ηγείται περίπου 5.000 Διεθνών Προγραμμάτων, διασφαλίζοντας ,έτσι, σταθερά υψηλό επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας.



Η HDI Global SE είναι μία εταιρεία του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx και ηγείται της αγοράς για αρκετές δεκαετίες. Με περισσότερους από 4.500 εργαζομένους, η εταιρεία σημείωσε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 8,2 δισ. για το 2022 )Σύμφωνα με τα Λογιστικά πρότυπα IFRS 17) Ο Όμιλος Talanx (Talanx Primary Group) αξιολογείται με Α+/stable (strong) από τον οίκο Standard & Poor’s. H Talanx AG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης στον δείκτη MDAX.

