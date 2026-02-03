Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κατέγραψε σταθερή άνοδο κατά το πρώτο ενδεκάμηνο του 2025. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ, στην οποία συμμετείχαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 5,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, με παραγωγή 2,87 δισ. ευρώ και αύξηση 7,8%. Ειδικότερα, ο κλάδος των Εγγυήσεων παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 49,6%, ενώ σημαντική ενίσχυση παρατηρήθηκε στα Ατυχήματα (+14,4%) και στην Πυρκαϊά (+12,3%). Η Αστική ευθύνη οχημάτων, ο μεγαλύτερος κλάδος στις ζημιές, ενισχύθηκε κατά 5,4%.

Στον αντίποδα, οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσίασαν ηπιότερη άνοδο 1,2%, αγγίζοντας τα 2,5 δισ. ευρώ. Ενώ οι επενδυτικές ασφαλίσεις (Unit-linked) αυξήθηκαν κατά 2,9%, η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων υποχώρησε κατά 3,2%. Παρά τη μηνιαία κάμψη της παραγωγής τον Νοέμβριο κατά 11,1% έναντι του Οκτωβρίου, η συνολική εικόνα σε δωδεκάμηνη βάση παραμένει θετική με αύξηση 4,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.