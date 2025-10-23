Η παραγωγή ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διεξήχθη σε 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου έως Αυγούστου 2025, παρουσίασε συνολική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το Σύνολο Παραγωγής ασφαλίσεων ανήλθε σε 3.895.737.331,60 €, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,8%.

Η παραγωγή διακρίθηκε σε δύο κύριες κατηγορίες:

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: Η κατηγορία αυτή παρουσίασε ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη, φτάνοντας τα 2.078.104.423,28 €, με εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 9,1% έναντι του 2024. Εντός των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) σημείωσαν αύξηση 10,4%. Η Αστική Ευθύνη Οχημάτων ανήλθε σε 551.410.081,14 €, αυξημένη κατά 5,8%. Άλλοι κλάδοι με εξαιρετικά υψηλή μεταβολή ήταν οι Ασφαλίσεις Αεροσκαφών (+381,8%), οι Εγγυήσεις (+46,7%), και τα Ατυχήματα (+19,7%). Ασφαλίσεις Ζωής: Το σύνολο της παραγωγής ανήλθε στα 1.817.632.908,32 €, καταγράφοντας πιο συγκρατημένη αύξηση της τάξης του 0,3%. Ειδικότερα, ενώ οι Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (Κλάδος III) αυξήθηκαν κατά 3,5%, οι παραδοσιακές Ασφαλίσεις Ζωής (Κλάδος I) κατέγραψαν οριακή μείωση -0,7%, και η Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (Κλάδος VII) μειώθηκε κατά -7,3%.

Εξετάζοντας μόνο τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, η συνολική παραγωγή κατέγραψε άνοδο 10,0% (396.704.338,78 €), με τις Ασφαλίσεις Ζωής να αυξάνονται κατά 12,7% και τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατά 7,8%. Στον Αύγουστο, οι Εγγυήσεις είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, φτάνοντας το +101,2%.

Ωστόσο, σε μηνιαία σύγκριση (Αύγουστος 2025 έναντι Ιουλίου 2025), η συνολική παραγωγή παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 33,4%, η οποία αναλύεται σε μείωση 39,9% για τις ασφαλίσεις Ζωής και 26,3% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση (Σεπτέμβριος 2024 – Αύγουστος 2025), η συνολική παραγωγή εμφάνισε αύξηση 6,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, με τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών να οδηγούν την αύξηση με 9,8%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από τις μηνιαίες δηλώσεις των 46 συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.