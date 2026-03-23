Το 2025, τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση στις ασφαλίσεις ζωής ανήλθαν στα 12,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με το 2024 . Η άνοδος αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή ενίσχυση του κλάδου τα τελευταία χρόνια, καθώς το συνολικό μέγεθος έχει αυξηθεί σημαντικά από τα 11,3 δισ. ευρώ του 2023.

Η ανάπτυξη αυτή προέρχεται τόσο από τις ατομικές όσο και από τις ομαδικές ασφαλίσεις. Οι ατομικές ασφαλίσεις διατηρούν τη μερίδα του λέοντος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 81,7% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι ομαδικές ασφαλίσεις καλύπτουν το υπόλοιπο 18,3% .

Οι ατομικές ασφαλίσεις ζωής παρουσίασαν αύξηση 6,7%, φτάνοντας τα 10,3 δισ. ευρώ το 2025 . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εσωτερική τους σύνθεση:

Τα παραδοσιακά προϊόντα ζωής μειώθηκαν κατά 4,1%.

Αντίθετα, τα προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 17,8%.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια σαφή στροφή των ασφαλισμένων προς προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλιση και επενδυτικές αποδόσεις. Τα προϊόντα αυτά πλέον αποτελούν το 54,3% των κεφαλαίων των ατομικών ασφαλίσεων, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προγράμματα .

Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν αύξηση 6,3%, φτάνοντας τα 2,3 δισ. ευρώ . Ο βασικός πυλώνας τους είναι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών (DC), τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 87% του συνόλου.

Παράλληλα, παρατηρείται:

Αύξηση στα επενδυτικά συνδεδεμένα προγράμματα.

Μείωση στις παροχές προς ήδη συνταξιούχους.

Σταθερή αλλά περιορισμένη συμμετοχή των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (DB).

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη γενικότερη τάση μεταφοράς του επενδυτικού κινδύνου από τις επιχειρήσεις προς τους ασφαλισμένους.

Σε βάθος τριετίας, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα:

Συνεχής αύξηση των συνολικών κεφαλαίων (από 11,3 δισ. σε 12,6 δισ. ευρώ).

Σταδιακή μείωση των παραδοσιακών προϊόντων ζωής.

Ενίσχυση των επενδυτικών προϊόντων ως κυρίαρχη μορφή ασφάλισης.

Σταθερή αλλά πιο συγκρατημένη ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν έναν κλάδο που μεταβαίνει από την κλασική ασφάλιση προστασίας σε ένα πιο σύνθετο μοντέλο αποταμίευσης και επένδυσης.

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει έναν ώριμο αλλά εξελισσόμενο ασφαλιστικό κλάδο. Η αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση συνδυάζεται με σημαντικές ποιοτικές αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων.

Η στροφή προς επενδυτικά προϊόντα, η ενίσχυση των συνταξιοδοτικών σχημάτων και η σταθερή συμμετοχή των ομαδικών ασφαλίσεων δείχνουν ότι ο κλάδος ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των ασφαλισμένων όσο και στις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες.

Στο μέλλον, η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα αναμένεται να εξαρτηθεί από την οικονομική σταθερότητα, τη φορολογική πολιτική και την ικανότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να προσφέρουν καινοτόμα και ευέλικτα προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλεια και απόδοση.