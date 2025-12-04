Εκτοξεύτηκαν την τελευταία δεκαετία οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών στον κλάδο οχημάτων. Από το 2015 μέχρι και το 2024 οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις φτάνουν από τα 342.970.917 ευρώ σε 604.579.557 ευρώ, αύξηση που ξεπερνά το 76%.

Το μεγάλος κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες οφείλεται στις νέες τεχνολογίες που καθιστούν αφενός την επισκευή των αυτοκινήτων πιο πολύπλοκη και ακριβή αλλά και στο γενικό πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ανταλλακτικών.

Ταυτόχρονα στην ίδια περίοδο μεγάλη αύξηση καταγράφει και ο Δείκτης ζημιών Αστικής Ευθύνης που ανέρχεται στο 79,09% από 47,01% ενώ μικρότερη άνοδο σημειώνει και ο Δείκτης ζημιών Αστικής Ευθύνης Σωματικές Βλάβες που από το 50 ,54% φτάνει στα 56,78%.

To 2024 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων Χερσαίων οχημάτων και Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) ήταν 1,23 δισ. € από 1,1 δισ. € το 2015.