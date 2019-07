Αύξηση μέχρι 1% του ΑΕΠ ετησίως στην υγεία είναι εφικτή

«Στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης να επιλέξει τις προτεραιότητές της βρίσκεται η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία«, δήλωσε αποκλειστικά στο Healthmag o Declan Costello, επικεφαλής της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist «23rd roundtable with the government of Greece – Europe: Leaving indeciseveness behind».

O κ. Costello, σημείωσε πως για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλεγεί η συγκεκριμένη προτεραιότητα, στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν τεθεί για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας.

Διευκρίνισε μάλιστα, ότι οι εκπρόσωποι των Θεσμών δεν πρόκειται να αρνηθούν οποιαδήποτε τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία θα λαμβάνει υπόψιν της τους οικονομικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί, αναγνωρίζοντας και πάλι το χαμηλό ύψος των δημοσίων δαπανών για την υγεία.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν περιθώρια στην κατεύθυνση αυτή και είναι ζήτημα τεκμηρίωσης των επιλογών.

Δεδομένης της υποβάθμισης της υγείας του ελληνικού πληθυσμού από την πολυετή οικονομική κρίση και τις δυσκολίες πρόσβασης στο σύστημα υγείας για την παροχή περίθαλψης, ο κ. Costello, απάντησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια σταδιακή αύξηση την επόμενη τριετία της τάξης του 1% του ΑΕΠ, ώστε να πλησιάσει η χώρα μας τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

(σ.σ. Σήμερα διατίθεται κάτω από το 5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη, οι δημόσιες δαπάνες υγείας κυμαίνονται στο 7-8% περίπου κατά μέσο όρο).

Και κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για 2 δισ. ευρώ περίπου που θα μπορούσαν να διατίθενται σε ετήσια βάση, μέχρι να φθάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν είναι λίγο, αρκεί να μπορέσει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά«.

Πηγή: Healthmag.gr