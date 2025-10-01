Η Ατλαντική Ένωση με προσφορά στην Ασφαλιστική Αγορά για πάνω από 55 χρόνια και με την υποστήριξη ενός ισχυρού Διεθνούς Ομίλου “Baloise” και σύντομα “Baloise – Helvetia”, δυναμώνει συνεχώς σε όλα τα επίπεδα.

Συγκεκριμένα:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα του Α’ Εξαμήνου του 2025 έφτασαν τα 32,62 εκατ. € (+ 12,07%), έναντι 29,10 εκατ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Α' Εξαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 93,72 εκατ. € (+ 7,74%), έναντι 86,996 εκατ. €, του Α' Εξαμήνου 2024.

Το Ενεργητικό του Α' Εξαμήνου του 2025 ανήλθε σε 194,32 εκατ. € (+ 6,22%), έναντι 182,94 εκατ. € της 30/6/2024.

Τα Αποθέματα έφτασαν τα 92,38 εκατ. € (+ 3,31%), έναντι 89,42 εκατ. € το 2024.

Οι Επενδύσεις του Α' Εξαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 178,09 εκατ. € (+ 6,56%), έναντι 167,12 εκατ. € στις 30/6/2024.

Η Ατλαντική Ένωση στο γύρισμα των 55 χρόνων ανακαινίζεται διαρκώς με φρέσκες ιδέες, νέα προϊόντα, σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύει τους συνεργάτες της σε χαρτοφυλάκιο και σε οικονομικά οφέλη.