Η ανάλυση περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα ασφάλισης:

Βασικό

Βασικό με οδική βοήθεια

Πυρός/Κλοπής

Μικτό





*Οι μεταβολές στις τιμές εξαρτώνται από το πακέτο κάλυψης και τα κυβικά του οχήματος. Η σύγκριση βασίζεται σε τιμές Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 για δημοφιλή οχήματα καιΤ.Κ. 83100.

Ποιο πακέτο είδε τη μεγαλύτερη αλλαγή;

Σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά όπου οι αυξήσεις ήταν καθολικές σε όλα τα πακέτα, το 2026 χαρακτηρίζεται από πιο στοχευμένες αλλαγές:

Μικρές αυξήσεις στα βασικά πακέτα

Σημαντικές ανατιμήσεις στις καλύψεις πυρός/κλοπής

Μεγάλες διαφοροποιήσεις αυξήσεις αλλά και μειώσεις στη μικτή ασφάλιση

Βασικό πακέτο

Το βασικό πακέτο ασφάλισης, είναι υποχρεωτικό στην Ελλάδα και το επιλέγει πάνω από 75% των οδηγών.

Στα περισσότερα μοντέλα οι αυξήσεις τα ασφάλιστρα του βασικού πακέτου κυμάνθηκαν περίπου από 2% έως 6%.

Ωστόσο, σε οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού παρατηρήθηκαν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν το 30%.

Βασικό πακέτο με οδική βοήθεια

Το βασικό πακέτο με οδική βοήθεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, οπότε τυχόν αυξήσεις επηρεάζουν πολλούς οδηγούς.

Οι αλλαγές στις τιμές ήταν παρόμοιες με το βασικό πακέτο, με αυξήσεις από 2-5% στα περισσότερα οχήματα, ενώ σε οχήματα υψηλότερου κυβισμού οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 25%

Η προσθήκη της οδικής βοήθειας συνεχίζει να αυξάνει το συνολικό ασφάλιστρο, αλλά προσφέρει σημαντική ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, ιδίως για οδηγούς που κάνουν πολλές και μεγάλες διαδρομές.

Πακέτο Πυρός/Κλοπής

Το πακέτο πυρός/κλοπής αυξήθηκε σε όλα τα μοντέλα της έρευνας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αυξήσεις κυμάνθηκαν περίπου από 9% έως 12%.

Η τάση αυτή πιθανόν συνδέεται με:

αύξηση περιστατικών κλοπών

μεγαλύτερο κόστος αποζημιώσεων

Αύξηση τιμών οχημάτων και ανταλλακτικών

Μικτή ασφάλιση

Η μικτή ασφάλιση παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις τιμές.

Σε ορισμένα οχήματα καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις που ξεπέρασαν το 25%, ενώ σε άλλα παρατηρήθηκαν μεγάλες μειώσεις που άγγιξαν ακόμη και το -26%.

Η τιμή στη μικτή επηρεάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από την αξία του αυτοκινήτου σου και από το πώς το βλέπει η κάθε ασφαλιστική. Αν αλλάξει η εμπορική αξία ή η απαλλαγή, η τιμή μπορεί να μετακινηθεί έντονα.

Με απλά λόγια, στη μικτή:

παίζει ρόλο πόσο κοστίζει σήμερα το αυτοκίνητό σου

πόση απαλλαγή έχεις επιλέξει

πόσο συχνά εμφανίζει ζημιές το συγκεκριμένο μοντέλο στην αγορά

Γι’ αυτό, αν επιλέγεις μικτή ασφάλεια, μπορεί να δεις μεγάλη αύξηση, αλλά μπορεί να δεις και μείωση, ανάλογα με την τρέχουσα αξία του οχήματος σου.

Ποιοι είναι οι λόγοι των αλλαγών στα ασφάλιστρα το 2026;

Η αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου συνεχίζει να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:

● Αύξηση κόστους επισκευών και ανταλλακτικών

Τα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν ακριβότερη τεχνολογία, γεγονός που αυξάνει την ασφαλιζόμενη αξία αλλά και το κόστος αποζημιώσεων.

● Αυξημένες ζημιές και αποζημιώσεις

Όσο περισσότερα ατυχήματα γίνονται τόσο επηρεάζονται και τα ασφάλιστρα.

● Νέες υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Από τον Ιούνιο του 2025, η κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών είναι υποχρεωτική και επομένως η προσθήκη επιπλέον υποχρεωτικών καλύψεων αυξάνει τα ασφάλιστρα.

Πώς να μειώσεις το κόστος της ασφάλειας αυτοκινήτου το 2026;

Παρά τις αλλαγές στις τιμές, υπάρχουν τρόποι να πληρώσεις λιγότερα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου:

Σύγκρινε τιμές πριν ανανεώσεις

Πριν επιλέξεις πακέτο ασφάλειας, σύγκρινε τα διαθέσιμα πακέτα για να βρεις το φθηνότερο που καλύπτει τις ανάγκες σου.

Επίλεξε μόνο τις καλύψεις που χρειάζεσαι

Οι πρόσθετες καλύψεις αυξάνουν το κόστος, επίλεξε εκείνες που έχουν πραγματική αξία για εσένα και τον τρόπο που οδηγείς.

Προτίμησε ετήσια ασφάλιση

Η ετήσια ασφάλεια συμφέρει περισσότερο από ένα πακέτο χαμηλότερης διάρκειας.

Διατήρησε καθαρό ιστορικό οδήγησης

Με ένα καθαρό ιστορικό ζημιών είναι βέβαιο πως θα βρεις καλύτερες τιμές για ασφάλειες αυτοκινήτου σε σχέση με κάποιον που έχει συχνά ατυχήματα.

Σε κάποια πακέτα οι αυξήσεις είναι ήπιες, σε άλλα μεγαλύτερες, ενώ στη μικτή μπορεί να δεις σημαντική διαφορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Το θέμα δεν είναι απλώς αν ανέβηκε η τιμή. Το θέμα είναι αν πληρώνεις περισσότερα απ’ όσο χρειάζεται.

Πριν αγοράσεις ασφάλεια μπες στο Pricefox, σύγκρινε τις διαθέσιμες επιλογές και διάλεξε την κάλυψη που σου ταιριάζει, με την εγγύηση χαμηλότερης τιμής.