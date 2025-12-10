Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής «Ταμείων») αυξήθηκε κατά 105 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.741 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν μείωση κατά 20 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 3,0%, έναντι 3,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 1.165 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, καθώς οι καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού αντισταθμίστηκαν από καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 42,5% το γ΄ τρίμηνο, έναντι 44,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 979 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 901 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές , αλλά και σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εξωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 35,7%, έναντι 34,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 467 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 423 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται τόσο σε καθαρές αγορές μετοχών του εξωτερικού όσο και σε άνοδο των αποτιμήσεών τους. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 17,0%, το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 16,0% το προηγούμενο τρίμηνο.