Μέσα στη διετία Ιούνιος 2023 – Ιούνιος 2025, που τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή πολιτική κινήτρων για την ασφάλιση σπιτιών από σεισμό, δασική πυρκαγιά και πλημμύρα αυξάνονται σταδιακά οι ασφαλισμένες κατοικίες στην Ελλάδα.

Με την αρχικά, έκπτωση 10% επί του ποσού του ΕΝΦΙΑ, για τις ασφαλισμένες κατοικίες, που εν συνεχεία έφτασε μέχρι και το 20% για κτίρια με αντικειμενική αξία κάτω του μισού εκατομμυρίου, ο αριθμός των συμβολαίων για ασφαλίσεις κατοικιών φτάνει από τα 969.584 στα 1.281.374.

Αυξάνεται δηλαδή κατά 311.790 και σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν κατά τα 2/3, η αύξηση αυτή προέρχεται από συμβόλαια με καλύψεις για καιρικά φαινόμενα και σεισμό.

Συνολικά στην χώρα μας καλυμμένο είναι για φυσικές καταστροφές το 19,4% των κατοικιών, δηλαδή 1.281.374 σπίτια, με το νομό Αττικής να καταγράφει ασφαλιστική κάλυψη στο 27,5% του συνόλου στην περιοχή και εν συνεχεία την Κεντρική Μακεδονία με 16,8%. Η γεωγραφική κατανομή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας (έως 30/06/2025) δείχνει ότι η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των συμβολαίων, φτάνοντας το 46,4% (594.800 συμβόλαια), ενώ συγκεντρώνει επίσης το 45,8% των ασφαλισμένων κατοικιών με κάλυψη κτιρίου (507.770). Η Αττική έχει το υψηλότερο ποσοστό συνολικής ασφαλιστικής κάλυψης σε σχέση με τις κανονικές κατοικίες (27,5%

Από τα περίπου 1.100.000 σπίτια που έχουν κάλυψη κτιρίου, πάνω από τα μισά (57,7%), είναι κατοικίες που συνδέονται με δάνεια και έχουν υποχρεωτικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο.