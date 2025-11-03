

Σε ανακοίνωσή του ον Όμιλος Belron®, στον οποίο ανήκει η Carglass®, χαιρετίζει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γερμανίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευών έχουν το δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης σε απαραίτητα δεδομένα οχημάτων για την πραγματοποίηση επισκευών.

“Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα των ανεξάρτητων επισκευαστών να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα των οχημάτων. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί την τέταρτη δικαστική επιτυχία του Ομίλου Belron® στην Ευρώπη για τη διασφάλιση δίκαιων και ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή δευτερογενή αγορά

αυτοκινήτου, προστατεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την επιλογή του καταναλωτή.

Συνεπώς, η απεριόριστη πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα επισκευής κατοχυρώνεται σταθερά στο δίκαιο της ΕΕ και τονίζεται ότι το δικαίωμα αυτό είναι σημαντικό, και δεν πρέπει να υπάρξει καμία απόπειρα να υπονομευθεί. Η πρόσβαση στη ροή δεδομένων ενός οχήματος μέσω της θύρας διάγνωσης εντός του οχήματος (OBD) είναι απαραίτητη για τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να παραμετροποιήσουν τα Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS), όπως τα συστήματα διατήρησης λωρίδας και έκτακτης πέδησης. Τα συστήματα αυτά πρέπει να παραμετροποιηθούν μετά την αντικατάσταση του παρμπρίζ, ώστε να λειτουργούν σωστά και οι οδηγοί να μπορούν να επιστρέψουν στον δρόμο με ασφάλεια.

Ο Όμιλος Belron® χαιρετίζει τη σαφήνεια που παρείχαν τα δικαστήρια ότι η πρόσβαση στο OBD μπορεί να εφαρμοστεί με τρόπο που παρέχει ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα επιτρέπει τις παραμετροποιήσεις. Η θέση αυτή υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες ασφάλειας πληροφορικής του αυτοκινήτου και σημαντικούς προμηθευτές ADAS . Ο Carlos Brito, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Belron®, σχολίασε: «Αυτή η ιστορική απόφαση είναι εξαιρετική είδηση για τους καταναλωτές και για την ευρωπαϊκή δευτερογενή αγορά αυτοκινήτου. Εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού για τους ανεξάρτητους

επισκευαστές, διασφαλίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και προστατεύει την επιλογή του καταναλωτή. Το πιο σημαντικό, επιβεβαιώνει οριστικά την αρχική απόφαση του ΔΕΕ στη Γερμανία».