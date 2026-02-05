Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διοργανώνει την εκδήλωση “Beyond Risk”, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη σύγχρονη προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 12:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της ασφάλισης και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων και σύνθετων κινδύνων, που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία συνολικά.

Στο πλαίσιο του Beyond Risk, εκπρόσωποι της πολιτείας, της ασφαλιστικής αγοράς, της επιχειρηματικής κοινότητας και της ακαδημαϊκής έρευνας θα ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές, εστιάζοντας σε λύσεις που ενισχύουν την πρόληψη, την προσαρμογή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες της ασφάλισης, καθώς και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.