Λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν, οι διεθνείς αερομεταφορές έχουν υποστεί τεράστια πλήγματα με χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων σε κομβικά αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής. Το βασικό πρόβλημα για τους ταξιδιώτες είναι ότι οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν έξοδα που προκύπτουν από εμπόλεμες καταστάσεις βάσει των τυπικών συμβολαίων τους σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι, επωμιζόμενοι οι ίδιοι το υψηλό κόστος για τη διαμονή και την εύρεση νέων εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη κρίση αναδεικνύει τα σημαντικά κενά στην ταξιδιωτική ασφάλιση όταν πρόκειται για γεωπολιτικές αναταραχές. Οι πληγέντες αναγκάζονται πλέον να βασίζονται αποκλειστικά στις αεροπορικές εταιρείες ή στους προσωπικούς τους πόρους για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν καθηλώνει πτήσεις παγκοσμίως, εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που σπεύδουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ανακαλύπτουν μια σκληρή πραγματικότητα: η ταξιδιωτική τους ασφάλιση δεν καλύπτει πτήσεις αντικατάστασης ή παρατεταμένες διαμονές σε ξενοδοχεία, .

Οι μάχες έχουν κλείσει τα αεροδρόμια του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του κύριου στο Ντουμπάι, διακόπτοντας έναν κρίσιμο διάδρομο διέλευσης για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Τουλάχιστον 23.000 πτήσεις προς κόμβους της Μέσης Ανατολής έχουν ακυρωθεί, αφήνοντας τους επιβάτες να βασίζονται σε αεροπορικές εταιρείες για εκ νέου κράτηση ή να πληρώνουν χιλιάδες δολάρια από την τσέπη τους. Η κρίση αποκαλύπτει ένα κενό στην αγορά ταξιδιωτικής ασφάλισης, η οποία εκτιμάται σε 31 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως: Σχεδόν όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποκλείουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο. Οι υποστηρικτές των καταναλωτών προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι το προϊόν προσφέρει περιορισμένη αξία, επικαλούμενοι υψηλές προμήθειες, χαμηλές πληρωμές και γενικούς αποκλεισμούς από συγκρούσεις.

«Όταν πρόκειται για πόλεμο, πρόκειται ουσιαστικά για έναν γενικό αποκλεισμό σε όλα τα ταξιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια», δήλωσε η Jodi Bird, ειδικός στα ταξίδια της αυστραλιανής ομάδας υπεράσπισης καταναλωτών Choice. «Δεν γνωρίζουμε καμία ασφαλιστική σύμβαση ταξιδιού που να καλύπτει αξιώσεις που σχετίζονται άμεσα με τον πόλεμο.».

Η ταξιδιωτική ασφάλιση συνήθως καλύπτει νέα εισιτήρια, ξενοδοχεία και γεύματα σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσεων, καθώς και την επιστροφή προπληρωμένων εξόδων σε περίπτωση ακύρωσης ενός ταξιδιού. Ωστόσο, το Συμβούλιο Ασφαλίσεων της Αυστραλίας δήλωσε ότι οι τυπικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρούν τις απώλειες που προκαλούνται άμεσα από πόλεμο ή σύγκρουση.

«Αυτές οι εξαιρέσεις υπάρχουν επειδή η κλίμακα και η απρόβλεπτη φύση των ένοπλων συγκρούσεων δημιουργούν κινδύνους που είναι δύσκολο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποτιμήσουν», ανέφερε το συμβούλιο σε μια συμβουλευτική ανακοίνωση. «Χωρίς αυτήν την εξαίρεση, τα ασφάλιστρα για όλους τους ταξιδιώτες θα ήταν μη βιώσιμα δεδομένων των κινδύνων που θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη η κάλυψη.»